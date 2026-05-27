元大人壽推全新美元利率變動型還本終身保險

父母對孩子的期待與用心始終如一，面對競爭日益激烈的環境，如何為孩子打造更完善的成長與良好的教育資源成為現代父母的重要課題。隨著孩子不同成長階段的需求變化，除了日常教育、才藝培養，到出國留學開拓視野與人生夢想實踐等，都需要長期且穩定的教育資金規劃。元大人壽觀察，越來越多家長開始重視教育基金的提前布局與長期累積，推出「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」，為正在思考如何準備教育基金的父母，提供孩子安心逐夢的堅強後盾。

元大人壽建議可從三大方向著手教育金準備，首先是「專款專用」，不輕易動用才能有效累積；其次是「及早開始」，透過長期累積的時間複利效益，提升資產成長潛力；最後則是「選擇適合工具」，由於教育金規劃重視長期與穩健，因此具備紀律累積與保障功能的工具，更有助於達成家庭目標。

元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險具有下述三大商品優勢，協助保戶達成不同階段的人生目標：

一、兩種生存金選擇權，滿足不同階段規劃，資金運用更靈活。 (一)教育基金選擇權：可選擇在保險年齡達12歲、18歲、22歲的保單周年日啟動教育金機制，支應不同階段不同的教育支出，不論是才藝課程或是留學規劃，都可透過每年支付的生存保險金穩定支持，直至保險年齡達29歲的保單周年日，提供孩子安心編織夢想的踏實守護。(二)守護基金選擇權：可選擇保險年齡達30歲、40歲、50歲、60歲、70歲、75歲之保單周年日，一次領回生存保險金，滿足人生不同階段的資產規劃，資金運用更靈活。

二、提供保額選擇權，依照不同人生責任，加強家庭防護網。元大人壽瞭解人生不同階段所承擔的家庭責任也有所不同，因此更需要充足的保障守護摯愛家人。此保單每屆滿5年，或是在被保險人結婚(以一次為限)、生子等重大時刻，可申請增加保險金額，每次最高可增加投保當時基本保險金額的20%，提供家庭堅強防護。

三、分期定期給付自由選，溫暖傳承摯愛。身故保險金與完全失能保險金皆可選擇分期定期給付，身故保險金搭配指定受益人，讓傳承計畫更周延，妥善照顧摯愛。

元大人壽表示，現代父母養育小孩的成本節節上升，因此如何將資金妥適運用更是一門學問，善用保險的特性不僅可達到事半功倍的效果，為下一代儲備一個美好的未來，更可以兼顧家庭保障，一舉數得，讓辛苦累積的資產做最有利的配置。