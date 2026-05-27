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通膨與地緣政治雙夾擊 債券波動、跨資產配置成震盪期解方

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對近期債市表現，投信法人表示，美伊談判一度陷入僵局，川普以恢復對伊朗打擊做威脅，雖然隨後暫時有和談進展，但仍使油價與公債殖利率大幅走升，債券市場全面下跌。

美伊局勢一度升溫，債市全面下跌。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，在市場震盪之際，資金仍持續流入債市，截至5月20日止的一周（5月14日至5月20日），投資等級債券淨流入仍維持近百億美元的力道、以99.9億美元居冠，新興市場債微幅淨流入。

安聯投信表示，美伊和平談判仍陷僵局，雙方存在巨大分歧。川普威脅稱，如果德黑蘭不盡快達成止戰協議，將在未來幾天恢復對伊朗的打擊。但隨後川普表示，美國對伊朗問題的處理進入最後階段，在和平協議達成前不會考慮放鬆對伊制裁。

聯準會4月會議紀錄顯示，多名與會者呼籲政策聲明去除寬鬆傾向，並釋放下一步有可能升息的訊號；還有幾位官員提及對沖基金大規模參與國債市場，可能造成風險。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，投資人謹慎看待高油價對通膨、經濟前景的潛在影響，推動美、日長天期公債殖利率觸及多年高點。受到短線上投資人聚焦於高油價所引發的通膨風險，也讓非投資級債殖利率出現波動。

展望後市，謝佳伶表示，儘管中東情勢仍在，但預期在企業投資、消費支出（受惠於減稅與退稅）、監管放寬、能源與國防開支，以及信貸擴張，都將支撐實質GDP成長。

謝佳玲表示，觀察近期，相關指標如美股VIX指數、美債MOVE指數(債市波動度)顯示股票波動穩定、債券波動升溫；儘管市場仍存有變數，對今年市場展望維持不變，風險性資產仍具備修復或進一步上漲的空間。

策略上，謝佳伶表示，透過多元收益來源與跨資產分散策略，以掌握長期投資機會並優化風險報酬，仍是面對市場波動頻繁的較佳應對策略。

債市 伊朗 川普

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