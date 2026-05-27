生日能送、尾牙能發！永豐金證券宣布股票禮品卡零場景限制

2026年國人贈禮、企業尾牙抽獎、產業行銷贈禮理想選項出爐！永豐金證券宣布，因應「股票禮品卡」出沙盒後獲准未來一年可銷售額度擴大到10億元，年購買額度除了個人增至300萬，企業更有8,000萬元，規劃新增三大創新企業場景模式，讓「轉贈股票金」逐步走入全台生活金融。

永豐金證券指出，三種新場景包含指定投資標的、跨產業商品、限量商品合作兌換，把應用場景從個人延伸至企業應用。如企業逢運動會、家庭日、尾牙春酒，往往少不了抽獎的環節，當中最吸睛就是現金獎，不過相較於現金，企業抽出股票禮品卡，不僅具備感謝員工辛勞的本意，又因可指定兌換於自家公司股票成雙贏。

限量商品合作兌換與跨產業商品贈送上，能契合企業販售產品的場域，藉由可兌換股票，強化企業專業品牌形象與增加社群討論話題度，企業可以有現金、實體禮品外的第三種送禮選擇。觀察發現已經有出版內容產業選擇加入，例如理財新書《會想的人，先有錢》，首刷時就選擇送限量200元股票禮品卡，讓書中理財應用走到實體，讀者閱讀更有感。

今年第1季台灣經濟成長率以亮眼的雙位數（13.69%）增長寫下近39年來單季新高，吸引國人透過投資台股，同享AI產業獲利。股票禮品卡可兌換豐存股平台上超過300檔精選股票、ETF 的交割款，是國人「不折舊、還能獲得增值潛力」的絕佳贈禮、抽獎、發放獎金新選擇。

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，這一年來，股票禮品卡不僅印證「親友轉贈：送一份會增值的心意」獲客模式在證券業上可行，更打破金融與生活的界線，完美將金融商品與生活需求結合一起。今年全新跨產業合作模式中的「限兌換為指定標的」，預期能成為台股權值公司的理想優先選擇。希望股票禮品卡能在民眾食衣住行育樂各類生活，從超商、百貨、書店到企業尾牙，發揮推動理財規劃教育與提升合作企業品牌形象影響力。

股票禮品卡自2025年5月推出，累計銷售已突破新台幣1億元，帶動新朋友開戶達成率137%，促進理財教育，優於沙盒實驗預期。今年至4月底，領取後完成投資的交割戶占比由去年的21.6%提升至56.5%，金額轉化率達95%，反映每送出100元、就有95元兌換成買股交割金、參與台灣亮眼的經濟成長。

永豐金證券秉持「翻轉金融共創美好生活」集團願景，持續提供用戶貼近生活的金融饗宴。