國銀房貸逾放餘額 衝高

金管會昨（26）日公布，4月底國銀房貸逾放餘額衝上88.7億元寫八個月新高，距近四年高峰僅一步之遙。隨新青安首波三年寬限期將於7月底到期，市場關注是否掀起新一波房貸壞帳壓力。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月。4月底國銀房貸逾放餘額月增2.87億元，增額是今年次高，逾放比也較上月增加0.01個百分點至0.08%。

前波高點是2025年8月的88.82億元，當時為近四年新高。

銀行局副局長王允中表示，4月房貸逾放增加，主要有兩大原因，一是部分借款人資金短缺、周轉失靈，或借款人失聯、過世後繼承程序尚未完成；二是部分銀行按季轉銷呆帳，3月轉銷金額較高、基期偏低，因此4月回升。

不過，市場更關注的是新青安房貸首波寬限期即將到期的後續效應。

新青安政策從2023年8月上路，提供至少三年寬限期，代表首批貸戶最快將在今年8月起陸續進入「本息攤還」階段，每月還款負擔明顯增加。