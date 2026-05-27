台股成交量衝破兆元…券商搶錢 推升短票利率

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心聯袂舉辦之第12屆（2025年）「公司治理評鑑」昨（26）日舉辦上市組排名前5%頒獎典禮，兆豐金控從上千家上市公司脫穎而出，這是兆豐金控第六度入列「公司治理評鑑」前5%名單，在四大類別評鑑指標中之「推動永續發展」項目更獲得滿分，兆豐金控董事長董瑞斌親自出席領獎。

2026-05-27 01:39