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台股成交量衝破兆元…券商搶錢 推升短票利率

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者任珮云／綜合報導

路透報導，台股成交量頻頻衝破兆元，台積電（2330）市值一路創高，本土券商卻出現「愈熱愈缺錢」的壓力。背後原因很簡單：市場規模暴增，券商資本額卻沒跟上，台股愈熱，愈成為券商的「甜蜜負擔」。

為支應散戶融資、自營部位與ETF申購熱帶來的資金需求，券商近期大舉發行商業本票、次順位債，還積極向銀行貸款，掀起一波「搶錢大作戰」，也推升短票利率走高。市場因此揣測，央行升息壓力正逐漸升溫。

根據台灣央行統計，截至4月底商業本票發行量衝破台幣4.3兆元，歷史新高；30天期商業本票初級與次級市場利率，也同步站上一年高點。

一位大型金控經濟學家說，「短票發行量創新高，利率也開始漲了，所以央行可能順勢調高基準利率。就算真的升息也不讓人意外，因為市場利率早就往上走了」。

央行 台股 升息

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