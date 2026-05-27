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公司治理評鑑 兆豐金永續滿分

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
兆豐金控第六度入列第12屆「公司治理評鑑」前5％佳績，由臺灣證券交易所董事長林修銘(左)頒獎，兆豐金控董事長董瑞斌(右)代表受獎。兆豐金／提供
兆豐金控第六度入列第12屆「公司治理評鑑」前5％佳績，由臺灣證券交易所董事長林修銘(左)頒獎，兆豐金控董事長董瑞斌(右)代表受獎。兆豐金／提供

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心聯袂舉辦之第12屆（2025年）「公司治理評鑑」昨（26）日舉辦上市組排名前5%頒獎典禮，兆豐金控（2886）從上千家上市公司脫穎而出，這是兆豐金控第六度入列「公司治理評鑑」前5%名單，在四大類別評鑑指標中之「推動永續發展」項目更獲得滿分，兆豐金控董事長董瑞斌親自出席領獎。

在環境方面，兆豐金已通過SBTi審查，承諾於2030年前達成範疇一及範疇二自身碳排放減量42%的目標，並規劃集團營運據點綠電使用藍圖，於2025年達成金控及子公司總部大樓使用比例達60%以上。同時，持續導入綠建築及設立太陽能分行等措施，深化低碳營運。

在社會方面，兆豐金導入「68017防詐簡碼簡訊」及「Whoscall認證商家號碼」、推出「T+2延後交易猶豫期」及「ATM AI臉部遮蔽辨識技術」等創新服務。截至2025年底，兆豐金已舉辦逾2,800場防詐宣導及教育訓練，成功攔阻超過300件詐騙案件，阻詐金額約3億元。

在治理方面，兆豐金董事會在任15位董事中有五位女性成員，占比33.33%，公司迄今已連續十年入選「公司治理100指數」成分股。為接軌國際IFRS永續揭露準則，委請顧問協助導入S1與S2架構，成立跨部門專案小組並訂定導入計畫。

兆豐金2025年連續四年獲選納入「DJBIC新興市場及世界指數」成分股，並首度名列《2026年永續年鑑》TOP 1%；連續兩年獲評「CDP氣候變遷問卷」A最高領導等級、第二度榮獲「國家永續發展獎」、連續四年榮獲「臺灣企業永續獎（TCSA）–永續報告書獎」白金級、首次入選「永續綜合績效獎」台灣前十大典範企業等。

兆豐金 金控 證券櫃檯買賣中心

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