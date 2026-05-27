公司治理評鑑 彰銀 ESG 成效卓著

彰銀（2801）公司治理再傳捷報。彰銀於臺灣證券交易所第12屆公司治理評鑑中，連續五年獲選上市公司排名前5%績優企業，展現長期深耕公司治理、強化資訊揭露與永續經營的成果。

彰銀本於誠信經營原則，持續健全公司治理架構，董事會除設有審計委員會、薪酬委員會及永續經營委員會等功能性委員會，負責審議重要決策及經濟、環境、社會等議題外，更於2025年初成立「問責委員會」，釐清責任歸屬，落實當責文化。在資訊揭露方面，彰銀定期辦理線上法人說明會，透過中英文年報及永續報告書、官網即時更新與永續治理輯要等多元管道，強化與各利害關係人之溝通。

董事長胡光華自接掌彰銀後，秉持「彰銀守護 安心託付」的品牌精神及踐行「愛客、惜客、護客」的服務承諾，親赴分行體察客戶真實需求，持續優化服務體驗。

數位信任與防詐機制上，彰銀建「反詐守護星行動」，以科技賦能強化金融安全防護，並與警政署、高等檢察署簽署MOU，建構公私協力防護網，從作業制度、科技應用到教育宣導防阻詐騙，全面升級防詐治理架構，建構完整的智慧金融安全網。此外，彰銀重視客戶意見回饋，導入英國標準協會（BSI）ISO10002：2018「客戶申訴處理管理系統」驗證，為客戶提供全方位優質金融服務。

因應超高齡社會，彰銀發揮金融專業，大力推廣安養信託投入高齡場域。除金融本業外，彰銀長年投入公益關懷，已連續12年攜手華山基金會關懷獨居長者，董事長及總經理也親自投入公益活動，以具體行動善盡企業社會責任。

彰銀在國際永續評比中表現亮眼，獲選S&P Global 2026年永續年鑑Top 5%，MSCI ESG評級躋身為領先地位的AA級，並於CDP氣候評比取得領導地位的A，在永續、公司治理之整體表現已獲國際評比機構高度肯定。展望未來，將持續以具體行動深化公司治理，在衝刺獲利表現的同時，也朝向企業永續發展而努力。