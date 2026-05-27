公司治理評鑑 玉山金名列前段班

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心共同舉辦2025年「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控（2884）再次榮獲「公司治理評鑑」前5%佳績，也是第11度榮登前5%。玉山金控長期致力於公司治理制度的精進與落實，屢獲國內外評鑑肯定，持續列於金融同業領先群，彰顯玉山對提升公司治理制度的承諾與成果。

2025年公司治理評鑑以四大構面綜合評核企業整體的公司治理，分別為「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」，共計70項評鑑指標。本次共有1,009家上市與801家上櫃公司接受主管機關專業嚴謹評鑑，透過政府政策引導以及業者間互相學習，有助於企業良性競爭，並強化台灣產業及政府在國際上的競爭力。

玉山長期積極鼓勵股東參與公司治理，秉持最高誠信經營原則，持續以保障股東權益及追求永續發展為目標。董事會依職權及功能分設審計暨風險管理委員會、公司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會以及永續發展委員會等五個功能性委員會，分別負責審議重要議案及經濟、環境、社會、風險等重要議題。董事們依其專長參與公司特定或重大議題討論，提供經營團隊專業指導，並透過董事會有效監督公司經營管理階層，充分發揮董事會職能。玉山領先金融同業設置科技諮詢委員會，結合董事、獨立董事及外部專家學者，共同追求卓越永續經營。

秉持公開透明原則，玉山建立豐富多元溝通管道及通報機制，確保各項財務及非財務資訊的揭露品質。懷抱「成為世界一等的企業公民」的願景，玉山強調以穩健正派的用心經營、清新專業的品牌形象、顧客滿意的卓越服務，持續跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，期望成為員工、顧客以及台灣這塊土地的最愛，一起邁向永續共好的未來。