辜仲諒挺棒球國際交流

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia，BFA）25日重返組織發源地菲律賓馬尼拉，舉行今年上半年執行委員會議，並實地考察亞洲棒球重要歷史場域、第一屆亞洲棒球錦標賽舉辦地「黎剎紀念棒球場」（Rizal Memorial Baseball Stadium）。

BFA會長辜仲諒表示，菲律賓棒球擁有深厚歷史基礎與發展潛力，未來BFA將持續協助菲國推動基層人才培育、教練技術合作與國際交流，攜手提升亞洲棒球整體競爭力。

此次會議別具歷史意義，不僅因為BFA回到成立的重要起點，也凸顯亞洲棒球近年持續深化跨國合作、推動區域共同發展的方向。菲律賓體育委員會主席John Patrick C. Gregorio亦特別出席BFA晚宴，表達對亞洲各國長期支持菲律賓體育發展的感謝。

John Patrick C. Gregorio致詞時表示，菲律賓近年在國際體壇成績屢有突破，背後有賴亞洲國家多年來的支持與協助。無論是菲律賓誕生歷史性奧運金牌，或棒球運動持續進步，都不是單一國家可以獨立完成，而是亞洲國家相互扶持、攜手合作的成果。他特別感謝BFA多年來對菲律賓棒球發展所提供的支持與資源。

辜仲諒則指出，棒球的發展不應只著眼於競技成績，更重要的是歷史傳承、人才培養以及國際合作網絡的建立。本次訪問菲律賓，不僅是參與執委會議，更希望重新強化亞洲棒球與菲律賓之間的合作連結，為區域棒球發展注入新動能。

辜仲諒表示，近年來已觀察到菲律賓棒球逐步重新累積發展能量。除了擁有悠久歷史的黎剎紀念棒球場，位於克拉克（Clark）的現代化棒球訓練基地，也逐漸成為菲律賓國家隊與青少年棒球培育的重要據點。未來BFA將持續扮演亞洲棒球交流平台與發展後盾角色，協助各會員國強化人才與技術合作。

回顧亞洲棒球發展歷程，BFA最早由台灣、日本、韓國及菲律賓於1954年共同推動成立，象徵亞洲棒球合作的重要起點。其中，黎剎紀念棒球場更具有特殊歷史意義。該球場建於1934年，是菲律賓歷史最悠久、最具代表性的棒球場之一，不僅承載菲律賓棒球發展記憶，也見證亞洲棒球早期萌芽與成長歷程。

黎剎紀念棒球場過去多次承辦亞洲棒球錦標賽賽事，包括官大全、陳金鋒等台灣球星，都曾在這座球場擊出令人難忘的全壘打，成為亞洲棒球迷共同記憶的一部分。此次BFA重返馬尼拉、走訪歷史球場，象徵亞洲棒球對歷史根源的回望，以及對未來合作發展的重新承諾。