業界又一起理專弊案挨罰

台新銀爆發理專挪用高齡客戶資金案、更未通報重大偶發，金管會昨（26）日重罰1,400萬元，並祭出停止新承作高資產客戶與高雄資產管理專區業務一個月處分。

台新銀行表示，對金管會核處裁罰虛心接受，並將引以為戒，且全面檢視既有員工管理、內控制度及通報機制之不足，積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益。銀行局副局長王允中直言，台新銀明知理專涉冒領、挪用客戶資金，卻以「金額不高、已和解」為由未通報，內控與法遵失靈。

據調查，台新銀前理專自2021年12月至2023年10月間，涉嫌挪用兩名高齡客戶資金約157萬元。

第一起是理專以關懷客戶名義登門拜訪，偷走提款卡，再趁客戶補發新卡時趁機「掉包」卡片並變更網銀密碼，之後持新卡與帳密提領資金。另一起則是客戶交付現金委託購買保單，但理專未實際投保，而是直接挪用款項。

王允中說，兩案都涉及高齡客戶，且理專長期違規代管提款卡、密碼與代辦交易，已嚴重違反金融消費者保護原則。更嚴重的是，台新銀早在2024年與2025年內部查核時，就已掌握異常，卻未依法通報重大偶發事件。