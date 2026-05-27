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永豐金：明年第1季整併京城銀

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐金。 聯合報系資料照
永豐金。 聯合報系資料照

永豐金控（2890）昨（26）日召開股東常會，總經理朱士廷表示，京城銀將於明年第1季與永豐銀行合併。永豐金股東會並通過配發1.3元股利，其中包含現金股利1.1元及股票股利0.2元，現金股利金額改寫歷史新高。

永豐金昨日進行第九屆董事會改選。選出七席董事，一般董事四席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事三席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。董事長由陳思寬續任，持續帶領金控推動整體營運策略與金融業務布局。

董座陳思寬表示，在全球AI資本支出大幅提升下，台灣將持續在AI供應鏈發揮關鍵角色，永豐金控將延續中長期策略，強化資本能力，拓展高資產客群服務、深化AI應用，推動跨區域整合，擴大海外市場永續金融的布局。陳思寬強調，永豐金向來重視員工權益，公司訂有明確的「員工績效獎金評鑑與發放辦法」，作為評鑑及發放的依據與原則。

總座朱士廷表示，京城銀將於明年第1季與永豐銀行合併為一家銀行。為此，公司持續檢視內部制度，並積極與員工溝通，尤其在員工相關的教育訓練及制度說明方面。朱士廷強調，合併是兩種文化的對接，希望留住優秀的基層銀行同仁，公司已制定多項配套措施。目前距離合併約半年，相關磨合與溝通工作正積極推進中。

永豐銀行在昨股東會後，隨即與永豐銀行企業工會完成團體協約續簽，於既有穩健的勞資合作基礎上，持續推進員工照護制度。

永豐銀行表示，本次續約除延續今年已推出的「幸福好孕假」及「產後調適假」共八天有薪假別外，進一步提高有薪家庭照顧假至七天、新增七天有薪休養假，同時依循《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神，完善職場合理調整措施，強化對員工各生命階段需求的制度支持。

永豐金 永豐 京城銀

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