新壽外價金風暴擴大 金管會撂重話：若不妥「簽字的都要負責」

新壽475億元外價金相對科目列「其他資產」爭議持續延燒，金管會26日首度重話示警，若後續檢視認定相關會計處理不妥，「簽字的都要負責」，金管會後續也將請外部專家學者來提供意見。

母金控部分，銀行局副局長王允中說，已要求台新新光金（2887）「自我檢視」財報處理，等母金控財報出爐後，也會做檢視，若認為有疑義也會找外部專家學者討論妥適性。

保險局副局長蔡火炎表示，新壽2026年1月1日開帳外價金數字，已函覆給公司，應以2025年底原新壽與原台新人壽帳列外價金餘額合計數作為開帳基礎。

他指出，新壽財報編製須依保險業財報編製準則、有關法令及一般公認會計原則辦理。目前新壽第1季財報已經會計師核閱、出具無保留意見並在5月15日公告了。

但對於新壽將475億元相對科目帳列為「其他資產」，蔡火炎說，因新壽已經公告了，後續將找專家學者來提供意見，若「未來檢視後、認為不妥，簽字的都要負責」。

除新壽外，母金控台新新光金財報也被納入檢視。王允中說，母金控財報編製，也須依相關法令及一般公認會計原則處理，銀行局已要求台新新光金審慎處理，「最好找專家討論」。

王允中強調，「台新新光金當然也有可能簽無保留意見，但我們後續會檢視」，目前相關問題已向台新提出，「台新會回去自我檢視」。

蔡火炎則表示，後續金管會將找外部專家學者提供意見，目前沒有預設完成時間，但會以最快速度進行。