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新青安首波「只繳息」時代快結束了！國銀房貸逾放逼四年高峰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
隨新青安首波三年寬限期將於7月底到期，市場開始關注，是否掀起新一波房貸壞帳壓力。本報資料照片
隨新青安首波三年寬限期將於7月底到期，市場開始關注，是否掀起新一波房貸壞帳壓力。本報資料照片

房貸壓力測試來了？金管會公布，4月底國銀房貸逾放餘額衝上88.72億元寫8個月新高，距離近四年高峰僅一步之遙。隨新青安首波三年寬限期將於7月底到期，市場開始關注，是否掀起新一波房貸壞帳壓力。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月。4月底國銀房貸逾放餘額月增2.87億元，增額是今年次高，逾放比也較上月增加0.01個百分點至0.08%。前波高點則是2025年8月的88.82億元，當時創近四年新高。

銀行局副局長王允中表示，4月房貸逾放增加，主要有兩大原因，一是部分借款人資金短缺、周轉失靈，或借款人失聯、過世後繼承程序尚未完成；二是部分銀行按季轉銷呆帳，3月轉銷金額較高、基期偏低，因此4月數字回升。

不過，市場更關注的，是新青安房貸首波寬限期即將到期的後續效應。

新青安政策從2023年8月上路，提供至少3年寬限期，代表首批貸戶最快將在今年8月起，陸續進入「本息攤還」階段，每月還款負擔將明顯增加。

銀行圈指出，新青安因具政府利息補貼機制，利率低於一般房貸，違約率明顯低於一般房貸戶。

加上目前國內就業市場穩定、薪資與利率環境仍相對平衡，多數自住客仍具備一定還款能力，整體風險仍屬可控。

但銀行已開始強化貸後管理機制，針對高槓桿案件、寬限期即將到期戶，及風險較高客群，加強追蹤、與提前關懷，希望降低後續違約風險。

市場認為，這也反映金融圈對未來房貸資產品質變化，已開始提高警覺。

金管會公布4月國銀房貸和建築貸款餘額。4月底國銀房貸餘額11兆6,539億元，年增4.46%終結連二降；建築融資餘額3兆8,968億元，年增0.93%是近11年新低。

王允中說，房貸年增回升是因4月銀行積極承做首購族、和土建融興建完工後、轉入分戶貸款增加；建融年增大降則是因建案完工清償、和建商提前還款所致。

至於《銀行法》72之2不動產放款比率，4月底則降至24.67%，連續11個月下滑，並寫近15年低點。

王允中解釋，近期外資、大型企業與公營事業資金回流，加上台股熱絡帶動民眾資金暫泊，使銀行存款大增、分母快速擴張，是比率下滑主因。

金管會 房貸 新青安

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