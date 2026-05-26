合庫金躋身公司治理評鑑前5% 型塑完善治理文化

台灣證券交易所與證券櫃買中心於26日聯合舉辦「第十二屆公司治理評鑑」頒獎典禮，表揚治理標竿企業。合庫金控（5880）在參與評選1,810家上市櫃公司中脫穎而出，勇奪前5%優異佳績，彰顯合庫長期深耕公司治理之卓越表現與正面形象深獲高度肯定。

合庫金控為強化董事會職能與獨立性，於董事會下設有審計、薪資報酬、永續經營等三個功能性委員會，以有效監督並指導公司經營階層，建立良好雙向溝通管道，型塑完善治理文化及永續經營理念。此外，為戮力維護股東權益並提升資訊透明度，訂定關係人交易相關規範，以確保不損害公司利益或股東權益，同時積極落實高層薪酬透明化，主動揭露總經理與副總經理個別酬金，強化投資人對企業管理層薪酬合理性之瞭解。

合庫推動永續發展成果亮眼，2025年再度獲選道瓊領先指數成分股，締造連續三年入選佳績，評分更躍居銀行組全球第四。國際碳揭露專案（CDP）氣候變遷議題連續兩年斬獲最高A級評等；國內獎項方面，亦榮獲TCSA「台灣百大永續典範企業」、環境部「國家企業環保獎銀級獎」及BSI「永續發展領航獎」等多項大獎。未來將持續精進公司治理、堅守誠信經營，並發揮金融核心影響力，引領企業重視永續議題，樹立永續金融之業界典範。