聯邦銀行首度榮獲 公司治理評鑑前5％佳績

臺灣證券交易所公布第十二屆「公司治理評鑑」結果，並於26日舉辦頒獎典禮。聯邦銀行（2838）自1,009家上市公司中脫穎而出，首度榮獲「公司治理評鑑」上市公司前5％佳績，在「金融保險類」中名列前10％。不僅如此，聯邦銀行在永續金融評鑑及S&P CSA國際永續評比表現同樣亮眼，S&P CSA國際永續評比分數已達永續發展年鑑（Sustainability Yearbook）參選標準，展現聯邦銀行積極推動永續金融、ESG及氣候相關風險管理的卓越成果。

聯邦銀行總經理許維文表示，聯邦銀行長期致力於落實全方位公司治理，秉持「熱忱、穩健、效率、創新」經營理念，將各項永續行動全面融入企業營運策略與管理制度內。本次在公司治理評鑑的四大類別評鑑指標中，「推動永續發展」構面更獲滿分肯定。

第十二屆公司治理評鑑新增包括「制定提升企業價值具體措施」、「揭露溫室氣體範疇三排放量」、「制定能源管理計畫」、「導入內部碳定價」、「制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫」、「揭露定期進行員工滿意度調查及改善計畫」、「制定個人資料保護政策」及「設置董事會層級之永續發展委員會」等指標，皆獲得評審全數認可與肯定。

在永續金融行動上，聯邦銀行積極響應政府「綠色及轉型金融行動方案」政策，全力支持台灣綠能與永續行業發展，透過「綠色授信」及「永續連結貸款」雙軌專案，引導資金投入綠色、低碳及關鍵戰略產業，藉由多方跨領域合作，逐步深化企業對ESG議題的重視。未來，聯邦銀行將持續強化公司治理與永續金融創新，擴大金融影響力，攜手社會各界共創台灣永續未來。