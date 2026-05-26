元大金控、元大期貨健全永續發展 蟬聯證交所評鑑前5%

良好的公司治理是驅動企業永續經營的核心動能，元大金控（2885）秉持金融業最高公司治理標準，落實誠信經營，今年再獲台灣證券交易所第12屆公司治理評鑑前5%，在1,009家上市公司及801家上櫃公司評比中名列前茅。

元大金控十度獲此榮譽，元大期貨（6023）更連續12年入榜，為全台唯一蟬聯此殊榮的期貨公司，也是唯一的金融業者。

面對瞬息萬變的政經環境，元大金控持續健全永續金融發展，提升審計品質及永續資訊品質、積極與利害關係人溝通及強化董事會結構與運作，獨立董事占全體董事超過40%，女性董事占比逾三分之一，加計集團國內子公司，女性董事占比逾三分之一以上的家數高達10家，實踐董事多元化政策，並通過中華公司治理協會「CG6014（2023）公司治理制度評量」特優認證。

在永續發展策略方面，元大金控積極接軌全球淨零趨勢，蟬聯7年Dow Jones Best-in-Class（DJBIC）「領先全球指數」與「領先新興市場指數」成分股雙榜，亦連7年入選標準普爾全球（S&P Global）永續年鑑（The Sustainability Yearbook），四度獲綜合金融組全球前1%（Top 1%）。

元大期貨長期深耕公司治理，自2024年5月31日起持續為MSCI臺灣小型股指數成分股之一，展現其誠信經營與永續治理的卓越表現，將持續秉持「恪守遵法、嚴謹風控、永續經營」的核心價值，積極強化公司治理，深化風險管理機制，同時推進國內外市場布局，將ESG永續經營理念深植於企業DNA之中，持續創造讓客戶放心、股東安心、員工開心的多贏局面，攜手邁向永續發展的新里程碑，致力成為亞洲地區最值得信賴的期貨商。