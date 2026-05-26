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凱基證券輔導台普威登錄興櫃 台灣儲能界走向國際指標公司

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券主辦輔導之台普威能源，預計於5月27日正式登錄興櫃交易。(左起) 雲豹能源永續長暨發言人張建偉、凱基證券總經理林志宏、董事長許道義、雲豹能源暨台普威董事長廖福生、台普威總經理馮浩翔、雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒。凱基證券／提供
凱基證券主辦輔導之台普威能源，預計於5月27日正式登錄興櫃交易。(左起) 雲豹能源永續長暨發言人張建偉、凱基證券總經理林志宏、董事長許道義、雲豹能源暨台普威董事長廖福生、台普威總經理馮浩翔、雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒。凱基證券／提供

全球AI浪潮推動能源需求快速攀升之際，儲能產業發展議題持續升溫。凱基證券積極發掘具成長潛力之優質企業，協助其邁入資本市場。本次由凱基證券主辦輔導之台普威能源（7921），預計於27日正式登錄興櫃交易，為公司邁向資本市場的重要里程碑。

台普威為國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商。憑藉技術優勢深耕台灣並成功拓展至日本締造多座案場併網實績，更進一步布局AI算力中心（AIDC）儲能基礎建設，全力搶攻高成長的新藍海市場。受惠台灣大型案場與日本儲能工程認列，2025年營收達32.82億元，年增404%，每股盈餘8.49元，雙創新高，展現布局儲能市場成果。截至目前累積建置實績已達412MW／1055MWh，持續穩居台灣儲能系統整合市場前段班。

台普威具備軟硬體垂直整合優勢，屢屢締造「台灣第一」的指標性儲能案場，其自主開發的EMS（能源管理系統）更能因應各國電網規範及儲能應用，快速切入不同市場。同時導入AI模型動態預測發電並優化充放電策略，實測可較傳統模型降低逾20%棄光量。於台灣持續取得指標型大型光儲案場，包括48MW／185.7MWh專案，將成為未來營收重要動能；日本市場已完成10座案場併網並進入電力交易，預計至2027年整體規模擴大至500MW／1200MWh，同時亦積極拓展澳洲及其他國際市場，推進全球布局。此外，因應AI算力中心用電需求快速波動，儲能系統於電網穩定及即時調度扮演關鍵角色。台普威已提前布局相關應用，發展具毫秒級動態反應能力之解決方案，搶占AI與能源整合所帶來之新商機。

在全球經濟與地緣政治變動加劇下，資本市場更需專業機構協助企業穩健發展。凱基證券秉持「以客戶為中心」的核心理念，長期深耕企業服務，透過精準掌握客戶需求與市場趨勢，近三年度累計主辦承銷案件達125家，穩居市場第一。未來將持續聚焦利基市場與特色產業，發掘具成長潛力的優質企業，積極促進資本市場活絡發展，協助更多企業邁向資本舞台。

凱基 資本市場

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