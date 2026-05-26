第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮圓滿成功 今年改制為「ESG評鑑」

臺灣證券交易所偕同櫃買中心於26日舉行「第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮」，表揚評鑑結果排名前5%之上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市櫃公司，及「市值未達50億元」類別排名前1%之上市櫃公司。典禮邀請金管會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

臺灣證券交易所董事長林修銘於致詞中表示，今年評鑑共有1,810家上市櫃公司受評，其中有50家上市公司及40家上櫃公司名列前5%，更有15家公司（7家上市、8家上櫃）連續十二屆取得前5%之佳績，展現企業長期追求卓越之成果，亦為資本市場樹立了良好的典範。林修銘進一步指出，公司治理評鑑制度自2014年啟動以來，成功帶領上市櫃公司由內而外強化治理體質，而今年推動之第一屆「ESG評鑑」，更將原有的四大構面調整為與國際永續趨勢一致的環境（E）、社會（S）及治理（G）三大構面。

為推動永續發展之實踐，在環境面，除深化減碳作為，更首度納入生物多樣性與自然碳匯策略；社會面則回應國家政策方向，納入友善婚育措施、人權盡職調查及新創投資等；治理面則透過設置永續長、導入SASB準則與第三方確信，進一步提升企業決策及資訊揭露品質。此外，為強化投資人溝通，使企業價值得以在被充分理解後獲得合理評價，亦透過評鑑指標鼓勵公司制定提升企業價值措施，並就較佳實踐公司予以額外加分。

彭金隆致詞時表示，公司治理評鑑具有高鑑別度且競爭激烈，許多評鑑指標並非僅屬形式要求，而是需要企業投入實質資源與長期決心，因此，能持續脫穎而出並獲獎的企業，更顯難能可貴。此外，從整體評鑑分數逐年提升的趨勢，也可觀察到整體產業的公司治理水準持續精進。彭金隆亦指出，良好的公司治理具有多項顯著效益，包括提升企業決策品質與效率、強化風險管理能力、增進社會信賴，並吸引更多長期資金投入企業發展。透過治理制度的提升，也有助於企業改善體質，提升面對未來挑戰的韌性。

彭金隆表示，公司治理評鑑自今年起轉型為ESG評鑑，目的在於鼓勵企業以更廣的視野承擔責任，未來也將持續督導證券周邊單位，朝向更公平、透明且全面的評鑑制度努力，藉此發揮前瞻性的引導作用，帶動整體企業邁向更高品質的治理水準。最後，彭金隆強調：「得獎不只是榮耀，更代表一份責任。」並期許企業持續精進，共同帶動整體產業進步，進一步強化資本市場韌性。

證交所及櫃買中心希望藉由本次頒獎典禮，肯定表現優異之公司對於提升公司治理所投入的努力，以促進企業間良性競爭與互相學習，進而強化我國資本市場之永續發展及韌性，協助企業實現永續發展目標，以建構資本市場永續價值文化。