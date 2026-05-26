台股創高後震盪翻黑 新台幣連5升收31.451元

股匯不同調，台股今天創高後賣壓出籠，指數翻黑作收；新台幣維持走升，儘管午後一度轉貶，隨即重回升勢，收盤收31.451元，升1.9分，匯價連5升，續創近半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出30.565億美元的大量。

市場預期美伊協議有望近日拍板，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前來台，為台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，帶動AI概念股增溫，台股今天早盤攻上44097.63點新高，隨後賣壓浮現，高低震盪逾700點，加權指數終場收在43525.37點，下跌119.03點。

三大法人同步站在買方，合計買超台股473.94億元。其中，外資買超355.49億元，呈現連4買。

新台幣兌美元今天以31.45元開盤，受台股衝上歷史新高激勵，匯價迅速走揚，不過台股震盪收黑，新台幣午後短暫轉貶，最低觸及31.49元，但隨即重回升勢，最高升至31.404元。

外匯交易員指出，外資仍以匯入為主，帶動新台幣走升，下午2時許短暫翻貶；隨著新台幣升破31.5元關卡，出口商轉趨惜售，而央行昨天與今天都進場調節，避免新台幣升勢過快。

外匯交易員表示，美股休市後將恢復交易，留意市場對美伊情勢的反應，若美股表現不佳，台股可能出現修正，使新台幣偏貶，預估本週新台幣匯價落在31.3元至31.7元之間。

根據央行統計，主要亞幣今天各自表現，韓元升值0.8%、新台幣小升0.06%、新加坡幣微跌0.01%、人民幣小貶0.04%、日圓貶值0.14%。