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億元級富豪突破2.3萬人 兆豐銀舉辦2026財富管理論壇解析高資產布局

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
面對全球資產新世代，兆豐銀行舉辦「2026年兆豐財富管理論壇」，兆豐銀行陳文信副總經理（右四）、財管暨私銀處陳安章處長（右三），攜手今周刊謝金河董事長（左四）及資誠聯合會計師事務所洪連盛（左三）會計師同台交流，分享財富韌性布局關鍵思維。兆豐銀行／提供
面對全球資產新世代，兆豐銀行舉辦「2026年兆豐財富管理論壇」，兆豐銀行陳文信副總經理（右四）、財管暨私銀處陳安章處長（右三），攜手今周刊謝金河董事長（左四）及資誠聯合會計師事務所洪連盛（左三）會計師同台交流，分享財富韌性布局關鍵思維。兆豐銀行／提供

據金管會最新統計，截至2026年3月底，資產達新台幣1億元以上的銀行高資產客戶已達2萬3,206人，管理資產規模更大幅增加至2兆3,999億元，年增幅高達55%。凸顯近年推動高資產財富管理業務耕耘有成，高資產族群資金正快速回流台灣，市場潛力持續擴大。兆豐銀行為協助高資產客群打造更具韌性的財富結構，攜手今周刊舉辦2026年財富管理論壇，以「全球資產新世代下的財富韌性布局」為主題，邀集稅務與財經專家，為客戶提供前瞻趨勢解析與實務建議。

兆豐銀行表示，今年投資市場氣氛轉佳，高資產客群投資態度亦轉趨積極，根據金管會統計資料，高資產客戶資產配置中，「存款」占資產比例42.1%雖仍為最多，但比例創2022年6月以來新低，資金已由保守的現金部位，逐步轉進收益型與市場型資產；其餘資產配置則依序為基金17%、債券14.5%、保險12.1%及境外結構型商品7.9%，反映高資產客群在市場氣氛回溫下，積極透過多元資產配置提升報酬潛力並分散風險，因應未來市場變化及家族傳承需求。

本次論壇匯聚各領域專家，結合豐富的實務經驗，為高資產客戶提供全方位的財富傳承與資產保全解決方案，首先由資誠聯合會計師事務所的資深會計師，深入剖析動盪環境下高資產客戶可能面臨的稅務風險與財富保全思維，並分享家族治理與制度規劃的重要觀點，協助與會貴賓從制度面強化財富結構的穩定性；隨後由今周刊董事長謝金河，以其長期觀察全球經濟與資本市場的專業視角，剖析國際政經情勢、產業變革與資金流動趨勢，說明在高通膨、地緣政治及科技浪潮交錯影響下，新世代資本如何因應環境變化，重新思考投資布局與財富傳承策略，協助與會貴賓掌握未來關鍵趨勢。

面對市場環境快速變動，高資產客戶對於資產保全與世代傳承的需求日益提升，兆豐銀行未來將持續結合財富管理、信託及家族辦公室等專業團隊，攜手外部專家，提供更完善且全面的金融服務，陪伴客戶穩健布局、永續傳承，協助家族財富世代延續。

兆豐銀

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