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富邦現代人壽 擬投資韓國保險總代理公司2.1億元
富邦金控子公司富邦現代人壽擬投資韓國保險總代理公司Leaders Asset Advisors Co.,Ltd. 韓圜10,000,107,009元(約合新台幣2.1億元)。本投資案業經富邦現代人壽26日董事會決議同意，並於交割後生效。
富邦人壽於2015年12月投資韓國現代人壽，續於2018年9月提高持股取得控制權，公司更名為「富邦現代生命保險株式會社」(簡稱富邦現代人壽)。
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