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行員挪用客戶157萬未通報遭金管會裁罰 台新銀：全面檢視既有員工管理
金管會今日宣布對台新銀行發生理財專員涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，核處1,400萬元罰鍰，並要求停止受理新客戶辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月。
對此，台新銀行表示，對於主管機關核處裁罰虛心接受，並將引以為戒，且全面檢視既有員工管理、內控制度及通報機制之不足，積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益。
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