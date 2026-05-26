兆豐金控第六度躋身公司治理評鑑前5％ 永續發展項目獲滿分肯定

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心聯袂舉辦之第12屆「公司治理評鑑」26日舉辦上市組排名前5%頒獎典禮，兆豐金控從上千家上市公司脫穎而出，評鑑結果僅有50家上市公司、40家上櫃公司入選前5%，這是兆豐金控第六度入列「公司治理評鑑」前5%名單，在四大類別評鑑指標中之「推動永續發展」項目更獲得滿分，兆豐金控董事長董瑞斌親自出席領獎。

在環境方面，兆豐金融集團已通過SBTi審查，承諾於119年前達成範疇一及範疇二自身碳排放減量42%的目標，並規劃集團營運據點綠電使用藍圖，於2025年達成金控及子公司總部大樓使用比例達60%以上。同時，持續導入綠建築及設立太陽能分行等措施，以深化低碳營運。此外，兆豐金控訂定集團《議合政策》，強化與投融資客戶的溝通與合作，並持續舉辦支持型經濟活動的投融資研討會，運用金融影響力引導產業邁向低碳轉型。

在社會方面，兆豐金控以「打詐領頭羊」為目標，導入「68017防詐簡碼簡訊」及「Whoscall認證商家號碼」、推出「T+2延後交易猶豫期」及「ATM AI臉部遮蔽辨識技術」等創新服務，結合金融科技全面強化防詐聯防機制，截至114年底，兆豐金融集團已舉辦逾2,800場防詐宣導及教育訓練活動，成功攔阻超過300件詐騙案件，阻詐金額約新台幣3億元。另外，兆豐金融集團積極推動永續人才培育，鼓勵同仁考取「永續金融證照」，並提供考照及培訓費用補助，114年集團逾3,100名同仁取得基礎、進階能力永續金融證照，人才培訓成本共投入近新台幣8,910萬元，並榮獲2025年「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」肯定。

在治理方面，兆豐金控董事會具備多元專業背景，在任15位董事中有5位女性成員，占比33.33%，公司並持續透過董事進修及董事會績效評估機制強化治理品質與董事會運作效能，迄今已連續10年入選「公司治理100指數」成分股。此外，為接軌國際IFRS永續揭露準則，委請顧問協助導入S1與S2架構，成立跨部門專案小組並訂定導入計畫，逐步揭露永續及氣候之風險與機會相關之財務資訊。

在整體永續表現方面，兆豐金控長期投入ESG發展，備受國內外評比機構肯定，114年連續四年獲選納入「DJBIC新興市場及世界指數」成分股，並首度名列《2026年永續年鑑》TOP 1%；同時，連續兩年獲評「CDP氣候變遷問卷」A最高領導等級、第二度榮獲「國家永續發展獎」、連續四年榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）–永續報告書獎」白金級、首次入選「永續綜合績效獎」台灣前十大典範企業等，未來，兆豐金控將持續精進永續策略，強化金融影響力，攜手利害關係人共同推動低碳轉型，在永續發展的道路上，持續向前邁進。