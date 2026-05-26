搶攻財管2.0頂級商機 遠東「快樂無限卡」登場、海外最高5%回饋

遠東商銀近年倡議「遠銀十樂」精神—從財富、家庭、生活到心靈，以更完整的人生視角，重新定義高資產客群所追求的幸福樣貌。遠東國際商業銀行（2845）正式發表專為高資產客群打造的「遠東快樂無限卡」，以整合金融服務與生活場景的核心策略，將專業化為一種流動的生活美學。

遠東商銀家族辦公室已邁入第五年，深知高端客群追求的不再僅是資產增值，更是那份不可替代的歸屬與從容。「遠東快樂無限卡」延續「遠銀十樂」所強調的生活感與陪伴感，將金融服務轉化為一種「生活策展」：透過深耕財富管理的專業底蘊，為您精選日常中的閃亮時刻。無論是指定星級飯店平日買一送一的「儀式感」、無須繁瑣登錄即享台幣消費最高1.5%回饋的「自由感」，或是海外消費最高5%回饋及滿額再享4次免費機場接送所帶來的「從容感」；同時整合遠東集團旗下百貨與量販通路資源，涵蓋遠東百貨、SOGO、City Super及愛買量販等據點，實踐「十樂人生」。

為慶祝新卡上市，即日起至2026年12月31日申辦遠東快樂無限卡且於2027年1月24日前核卡之卡友，新戶首刷滿額即可獲得旅狐前開式行李箱雙件組（24吋+20吋），讓每一次出發都多一分輕盈；核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay完成首筆一般消費，更可獲得HAPPY GO 500點回饋。

對遠東商銀而言，信用卡不只是支付工具，更是串連日常與社交情境的重要媒介，希望在規劃財富的長路上，不僅能協助客戶守護資產，更能成為創造美好回憶的夥伴。未來，遠東商銀也將持續透過「遠銀十樂」品牌精神，陪伴客戶在人生不同階段中，找到屬於自己的理想節奏，讓「快樂無限」不只是一個品牌象徵，而是客戶與家人共度每一刻時，最真實且珍貴的生活景象。