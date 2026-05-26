台新銀理專A客戶錢竟沒通報 金管會重罰1400萬元、停辦高資產業務

台新銀行爆發理專挪用高齡客戶資金案、更沒通報重大偶發，金管會26日重罰1,400萬元，並同步祭出停止新承作高資產客戶與高雄資產管理專區業務1個月處分。

銀行局副局長王允中直言，台新銀明知理專涉冒領、挪用客戶資金，卻以「金額不高、已和解」為由未通報，內控與法遵失靈。

據調查，台新銀前理專自2021年12月至2023年10月間，涉嫌挪用兩名高齡客戶資金約157萬元。

理專先以關懷客戶名義登門拜訪，偷走提款卡，再趁客戶補發新卡時、變更網銀和行動銀行帳號密碼，之後持新卡與帳密提領資金供自己花用。

另一起案件則是客戶提領現金交由理專代購保單，但理專未實際投保，也未將款項入帳，而是直接挪用。

金管會認為，兩案都涉及高齡客戶，且理專長期違規代管提款卡、密碼與代辦交易，已嚴重違反金融消費者保護原則。

更嚴重的是，金管會去年辦理金檢時發現，台新銀其實早在2024年1月及2025年3月內部查核時，就已掌握相關異常，但未依法通報重大偶發事件。

台新銀內部評估認為，因損失金額不高，加上理專已與客戶和解，因此決定不通報。

金管會直言，重大偶發事件並非只看金額大小，「足以影響銀行聲譽」就是重要標準。尤其理專冒領、挪用客戶款項，本就是重大事件類型，台新銀卻以「金額不大」為由不通報，因此特別加重處分。

王允中說，這也是首次因「未通報重大偶發事件」而開罰。過去雖曾有未通報案例，但情節較輕，多未進一步裁罰；此次因台新銀已知悉案件卻選擇不報，性質重大。

除罰鍰外，金管會也首度對銀行祭出「停止新承作高資產業務」處分。未來1個月內，台新銀不得受理新客戶辦理高資產客戶金融商品與服務，也不得承作高雄資產管理專區試辦業務，須待改善獲認可後才能恢復。

王允中強調，高資產財管與亞資中心核心就是「替客戶管理資產」，最重要基礎就是誠信。

台新銀過去已發生理專挪用客戶資金，如今又未通報，代表風險仍存在體系內，因此要求先移除風險。

此外，金管會也要求台新銀全面檢討總行督導責任與法遵主管責任，並清查是否還有其他未通報案件。同時，也要求增提作業風險資本，估算約須增加26億元資本計提。

台新銀行對於主管機關核處裁罰表達虛心接受，並將引以為戒，且全面檢視既有員工管理、內控制度及通報機制之不足，積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益。