快訊

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

理專偷挪客戶157萬未通報 金管會重罰台新銀1400萬

黃大煒突宣布離開台灣原因曝光！爆女友胃腫瘤復發 心碎返夏威夷

聽新聞
0:00 / 0:00

台新銀理專A客戶錢竟沒通報 金管會重罰1400萬元、停辦高資產業務

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台新銀行爆發理專挪用高齡客戶資金案、更沒通報重大偶發，金管會26日重罰1,400萬元，並同步祭出停止新承作高資產客戶與高雄資產管理專區業務1個月處分。

銀行局副局長王允中直言，台新銀明知理專涉冒領、挪用客戶資金，卻以「金額不高、已和解」為由未通報，內控與法遵失靈。

據調查，台新銀前理專自2021年12月至2023年10月間，涉嫌挪用兩名高齡客戶資金約157萬元。

理專先以關懷客戶名義登門拜訪，偷走提款卡，再趁客戶補發新卡時、變更網銀和行動銀行帳號密碼，之後持新卡與帳密提領資金供自己花用。

另一起案件則是客戶提領現金交由理專代購保單，但理專未實際投保，也未將款項入帳，而是直接挪用。

金管會認為，兩案都涉及高齡客戶，且理專長期違規代管提款卡、密碼與代辦交易，已嚴重違反金融消費者保護原則。

更嚴重的是，金管會去年辦理金檢時發現，台新銀其實早在2024年1月及2025年3月內部查核時，就已掌握相關異常，但未依法通報重大偶發事件。

台新銀內部評估認為，因損失金額不高，加上理專已與客戶和解，因此決定不通報。

金管會直言，重大偶發事件並非只看金額大小，「足以影響銀行聲譽」就是重要標準。尤其理專冒領、挪用客戶款項，本就是重大事件類型，台新銀卻以「金額不大」為由不通報，因此特別加重處分。

王允中說，這也是首次因「未通報重大偶發事件」而開罰。過去雖曾有未通報案例，但情節較輕，多未進一步裁罰；此次因台新銀已知悉案件卻選擇不報，性質重大。

除罰鍰外，金管會也首度對銀行祭出「停止新承作高資產業務」處分。未來1個月內，台新銀不得受理新客戶辦理高資產客戶金融商品與服務，也不得承作高雄資產管理專區試辦業務，須待改善獲認可後才能恢復。

王允中強調，高資產財管與亞資中心核心就是「替客戶管理資產」，最重要基礎就是誠信。

台新銀過去已發生理專挪用客戶資金，如今又未通報，代表風險仍存在體系內，因此要求先移除風險。

此外，金管會也要求台新銀全面檢討總行督導責任與法遵主管責任，並清查是否還有其他未通報案件。同時，也要求增提作業風險資本，估算約須增加26億元資本計提。

台新銀行對於主管機關核處裁罰表達虛心接受，並將引以為戒，且全面檢視既有員工管理、內控制度及通報機制之不足，積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益。

台新 金管會 高雄

延伸閱讀

台新銀行員挪用客戶157萬元未通報 金管會重罰1400萬、暫停高資產業務1個月

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

國銀新南向新增放款 今年要挑戰新天量了！背後兩股力量曝光

導入雙軌保險 現代財富科技投保虛擬資產專業責任與犯罪險

相關新聞

台新銀行員挪用客戶157萬元未通報 金管會重罰1400萬、暫停高資產業務1個月

金管會今日宣布對台新銀行發生理財專員涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，因此以違反銀行法第45條之1第1項規定、行為時「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項、第3項規定，及有礙健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定，核處1400萬元罰鍰，並要求停止受理新客戶辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理，而且因此裁罰台新銀行必須增加作業風險資本計提26億元。

行員挪用客戶157萬未通報遭金管會裁罰 台新銀：全面檢視既有員工管理

金管會今日宣布對台新銀行發生理財專員涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，核處1,400萬元罰鍰，並要求停止受理新客戶辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月。

交易熱！口袋證券系統出狀況 券商聲明並致歉

口袋證券26日因客戶委託金額異常放大，導致單日委託額超過臺灣證券交易所單日委託金額上限。造成投資人的不便與擔憂，口袋證券發出聲明表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。

永豐金控今日召開股東會 明年首季永豐與京城二合一

永豐金控今日召開股東會，永豐銀行與京城銀行的合併，成為會上受矚目議題。對於永豐銀行與京城銀行的二合一，永豐金控總經理朱士廷指出，為了兩家公司的合併，永豐銀與京城銀雙方有不斷的溝通，尤其對資訊系統的對接高度重視，兩家銀行制度整合亦至少每個月進行檢視，估計兩家銀行的合併，時間點會在明年第一季。距離合併還有半年的時間，朱士廷也呼籲，希望京城銀行的優秀員工都儘可能都留任，永豐銀行也積極投入文化的對接與制度的磨合。

台彩宣布 端午加碼8億元創新高

台灣彩券公司今天宣布今年端午加碼內容，加碼總獎金8億元創歷年端午加碼新高；其中「大樂透」加碼「100組100萬元」，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天，加碼天數破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；「39樂合彩」6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。今年端午加碼要跟民眾一起「粽」金接財氣、歡喜「粽」大獎。

台積電為何加碼買債？國泰投信曝散戶盲點

全球股市2026年以來屢創高，然而油價與通膨疑慮、美伊局勢未明，以及美國聯準會（Fed）降息預期下修，仍使債市波動延續，10年期美債殖利率近日在4.6%上下震盪，市場對債券投資情緒偏保守。不過，台積電（2330）月初再度代子公司TSMC Global Ltd.發布重訊，斥資總計新台幣13.7億元取得公司債，顯示在股市高檔之際，法人資金仍透過債券資產進行多元配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。