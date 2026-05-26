台新銀行員挪用客戶157萬元未通報 金管會重罰1400萬、暫停高資產業務1個月

金管會今日宣布對台新銀行發生理財專員涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，因此以違反銀行法第45條之1第1項規定、行為時「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項、第3項規定，及有礙健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定，核處1400萬元罰鍰，並要求停止受理新客戶辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理，而且因此裁罰台新銀行必須增加作業風險資本計提26億元。

台新銀行對於主管機關核處裁罰虛心接受，並將引以為戒，且全面檢視既有員工管理、內控制度及通報機制之不足，積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益。

除了上述裁罰及停業一個月，金管會還有下列處置措施，包括：

(一)要求台新銀行依銀行公會「會員及指定機構違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送違法失職人員張姓理專。 (二)要求台新銀行依「責任地圖」全面檢討本案違失行為所涉總行督導人員責任，及就未通報重大偶發事件部分檢討法令遵循主管責任，並全面清查是否有其他未向本會通報重大偶發事件的情事。 (三)請該行落實加強員工教育訓練，及加強對客戶宣導應定期檢視對帳單、勿將金融卡及密碼交付行員保管及勿私下交付現金予理專，重視自身權益維護。 (四)要求台新銀行就第二支柱監理審查要求該行增加作業風險的相關資本計提，由於裁罰的資本計提倍數為1.28倍，必須計提的約當為26億元。

金管會指出，台新銀行的前理專張員涉自110年12月至112年10月挪用客戶款項，受影響客戶數2人均為高齡客戶所涉金額約157萬元；另金管會於114年2月25日至3月28日對該行辦理金檢之後，發現該行於113年1月22日及114年3月11日內部查察後決定不向主管機關通報重大偶發事件，且該行處理上述案件過程，有未確實對客戶辦理資產核對作業、未就案關理專不當行為深入瞭解發生原因及研議加強控管措施等缺失。

金管會所查出的缺失事項，包括：