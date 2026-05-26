台新銀行員挪用客戶157萬元未通報 金管會重罰1400萬、暫停高資產業務1個月
金管會今日宣布對台新銀行發生理財專員涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，因此以違反銀行法第45條之1第1項規定、行為時「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項、第3項規定，及有礙健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定，核處1400萬元罰鍰，並要求停止受理新客戶辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理，而且因此裁罰台新銀行必須增加作業風險資本計提26億元。
台新銀行對於主管機關核處裁罰虛心接受，並將引以為戒，且全面檢視既有員工管理、內控制度及通報機制之不足，積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益。
除了上述裁罰及停業一個月，金管會還有下列處置措施，包括：
(一)要求台新銀行依銀行公會「會員及指定機構違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送違法失職人員張姓理專。
(二)要求台新銀行依「責任地圖」全面檢討本案違失行為所涉總行督導人員責任，及就未通報重大偶發事件部分檢討法令遵循主管責任，並全面清查是否有其他未向本會通報重大偶發事件的情事。
(三)請該行落實加強員工教育訓練，及加強對客戶宣導應定期檢視對帳單、勿將金融卡及密碼交付行員保管及勿私下交付現金予理專，重視自身權益維護。
(四)要求台新銀行就第二支柱監理審查要求該行增加作業風險的相關資本計提，由於裁罰的資本計提倍數為1.28倍，必須計提的約當為26億元。
金管會指出，台新銀行的前理專張員涉自110年12月至112年10月挪用客戶款項，受影響客戶數2人均為高齡客戶所涉金額約157萬元；另金管會於114年2月25日至3月28日對該行辦理金檢之後，發現該行於113年1月22日及114年3月11日內部查察後決定不向主管機關通報重大偶發事件，且該行處理上述案件過程，有未確實對客戶辦理資產核對作業、未就案關理專不當行為深入瞭解發生原因及研議加強控管措施等缺失。
金管會所查出的缺失事項，包括：
１. 未完善建立內部控制制度：
（１）未完善建立ATM異常交易偵測機制：本案查有凌晨跨日密集於該行ATM盜領客戶帳戶款項情事，符合異常提領態樣，但該行系統未能辨識及偵測該等異常交易採取適當措施。
（２）未完善建立理專於洽談室內為客戶辦理交易的控管機制：該行對於理專洽談室之控管機制不周全且無抽核機制，以致無法發現、檢核出理專利用洽談室竊取客戶提款卡。
（３）未完善建立理專代客戶辦理交易的確認機制：該行未完善建立理專代客戶遞件之交易確認機制，致有客戶將現金交付張員申購保單，但違規理專張員實際未予入帳且未成立保險契約的情事。
２. 未確實執行內部控制制度：
(１)未執行重大偶發事件通報機制：該行參照金管會「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」定有「重大偶發事件處理要點」，惟經多次評估以本案雖涉及「歹徒冒領客戶存款」或「挪用客戶款項」類型，但以損失金額未鉅，或未查獲張員有盜取客戶款項之具體事證，或張員已與客戶和解，客戶及該行未有損失等由，決定不向主管機關通報重大偶發事件，核未依法令規定辦理。
(２)未確實督導員工遵循行為準則及作業準則：該行內部規定訂有嚴禁擅自為客戶進行交易，或私自挪用客戶款項，並嚴禁不得私下留存客戶或保管客戶存摺、密碼(單)及晶片卡，及不得將客戶資料作不當複製，惟查張員仍有上開情事。
(３)未確實執行理專外出控管機制：該行內部規定員工外出前應於外出申請系統填報外出事由經主管核准後始得外出，但張員未遵循該行外出外訪規範提出申請即外訪客戶，且至客戶住處辦理未經客戶同意執行的交易。
(４)內部查核未詳盡：該行對於有關客戶交付現金予張員申購保單，張員實際未將款項入帳亦未投保一事，以無從查驗相關影音紀錄、缺乏積極證據可資認定等情，無法完整提供相關資料，且無法釐清發生內控缺失的節點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。