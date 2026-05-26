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合庫金法說會／前4月稅後純益、EPS及ROE皆創高 期許全年再創佳績

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
合庫金控。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

合庫金控（5880）於26日舉行第1季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他表示，受到2月爆發的中東戰爭影響，通膨壓力遽增，衝擊全球經濟成長，儘管科技投資與寬鬆金融環境有助於抵消負面影響，仍難以完全化解戰爭造成的經濟衝擊。根據國際貨幣基金組織（IMF）於4月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率下修至3.1%，明年經濟成長率則維持3.2%，顯示全球經濟於戰爭衝擊下仍維持穩健步伐，展現韌性。

合庫金控公布第1季營運績效，合併稅後淨利為58.12億元，較114年同期增加21.77%，每股盈餘（EPS）0.36元，稅後淨值報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為8.06%及0.43%。截至4月累積稅後淨利83.77億元，連同EPS及ROE皆創歷年同期新高；其中銀行、證券、人壽及創投子公司獲利及EPS均創歷年同期新高，對全年獲利期許再創佳績。

集團獲利貢獻方面，旗下核心子公司合庫銀行憑藉手續費淨收益雙位數成長，以及放款動能穩健，帶動首季獲利年增2.61%。另與114年同期相比，逾放比率下降0.02個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升136.44個百分點，資產品質穩健，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs內部管理資本標準要求。此外，合庫證券受惠於經紀業務營運量及泛自營淨收益成長，獲利較去年同期大幅成長4.68億元，合庫人壽則因保險收入提升，獲利較去年同期增加2.06億元。各子公司將持續深化業務推展動能，全面提升集團經營績效。

業務推展方面，子公司合庫銀行秉持穩健經營，全力支持中小企業發展，截至第1季辦理中小企業放款餘額逾8,600億元，並榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構頒發之「信保金質獎(金融機構)」、「信保金質獎(授信經理人)」、「協助中小微企業多元發展獎(數位轉型類)」、「挺台灣出口供應鏈支持獎(送保戶數組)」、「綠色授信與社會責任授信推動獎(社會責任授信組)」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」等7大殊榮肯定。另推動「財政部青年安心成家優惠貸款」融資方案，截至第1季貸放金額逾3,000億元，戮力配合政府落實照顧青年之政策。

在金融創新領域，子公司合庫銀行深耕智慧財產權保護，已連續8年榮登經濟部智慧財產局專利申請百大排名名單，並4度通過台灣智慧財產管理規範（TIPS）A級驗證。另透過建置專利知識庫，合庫銀行積極強化專利應用效益，將其轉化為驅動創新與營運發展的核心資產，以提升治理效能及服務品質。

此外，合庫金控遵循國際倡議，積極落實永續發展，已蟬聯3年入選道瓊領先指數(DJBIC Indices，原道瓊永續指數DJSI)之「世界指數（World Indices）」及「新興市場指數(Emerging Markets Indices)」成分股，評分更位居銀行組全球第4，同時於標普全球（S&P Global）115年永續年鑑，合庫金控再度入選，穩居全球前5%企業之列。國內表現同樣亮眼，於臺灣證券交易所與證券櫃買中心主辦之「第12屆公司治理評鑑」中脫穎而出，再度重返前5%頂尖群，顯見集團於永續金融領域的卓越能力及領導地位。

展望未來，合庫金控將持續掌握國際金融局勢，藉由滾動式調整的治理方針與精進機制，提升企業經營韌性與營運綜效。同時將ESG理念融入企業文化，協同客戶及利害關係人實踐企業社會責任，創造永續發展新價值。

合庫金 EPS ROE 法說會

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