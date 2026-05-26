搶攻財管2.0商機 遠銀「快樂無限卡」海外最高5%回饋

遠東國際商業銀行正式發表專為高資產客群打造的「遠東快樂無限卡」，以整合金融服務與生活場景的核心策略，將專業化為一種流動的生活美學。主打指定星級飯店平日買一送一的「儀式感」、無須繁瑣登錄即享台幣消費最高1.5%回饋的「自由感」，或是海外消費最高5%回饋及滿額再享4次免費機場接送所帶來的「從容感」。

遠東商銀表示，卡片同時整合遠東集團旗下百貨與量販通路資源，涵蓋遠東百貨、SOGO、City Super及愛買量販等據點。這不只是一張卡，更是通往遠東生態圈專屬禮遇的鑰匙，也是一種實踐「十樂人生」的生活提案。

為慶祝新卡上市，即日起至今年底申辦遠東快樂無限卡且於明年一月二十四日前核卡之卡友，新戶首刷滿額即可獲得旅狐前開式行李箱雙件組（24吋+20吋），讓每一次出發都多一分輕盈；核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay完成首筆一般消費，更可獲得HAPPY GO 500點回饋，開啟您在遠東生態圈的精彩世界。

對遠東商銀而言，信用卡不只是支付工具，更是串連日常與社交情境的重要媒介。遠銀表示，希望在規劃財富的長路上協助守護客戶資產。未來，遠銀也將持續透過「遠銀十樂」品牌精神，陪伴客戶在人生不同階段中，找到屬於自己的理想節奏。