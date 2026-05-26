快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻財管2.0商機 遠銀「快樂無限卡」海外最高5%回饋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
搶攻財管2.0商機，遠東商銀「快樂無限卡」以海外最高5%回饋重塑尊榮標竿。圖／遠東商銀提供
搶攻財管2.0商機，遠東商銀「快樂無限卡」以海外最高5%回饋重塑尊榮標竿。圖／遠東商銀提供

遠東國際商業銀行正式發表專為高資產客群打造的「遠東快樂無限卡」，以整合金融服務與生活場景的核心策略，將專業化為一種流動的生活美學。主打指定星級飯店平日買一送一的「儀式感」、無須繁瑣登錄即享台幣消費最高1.5%回饋的「自由感」，或是海外消費最高5%回饋及滿額再享4次免費機場接送所帶來的「從容感」。

遠東商銀表示，卡片同時整合遠東集團旗下百貨與量販通路資源，涵蓋遠東百貨、SOGO、City Super及愛買量販等據點。這不只是一張卡，更是通往遠東生態圈專屬禮遇的鑰匙，也是一種實踐「十樂人生」的生活提案。

為慶祝新卡上市，即日起至今年底申辦遠東快樂無限卡且於明年一月二十四日前核卡之卡友，新戶首刷滿額即可獲得旅狐前開式行李箱雙件組（24吋+20吋），讓每一次出發都多一分輕盈；核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay完成首筆一般消費，更可獲得HAPPY GO 500點回饋，開啟您在遠東生態圈的精彩世界。

對遠東商銀而言，信用卡不只是支付工具，更是串連日常與社交情境的重要媒介。遠銀表示，希望在規劃財富的長路上協助守護客戶資產。未來，遠銀也將持續透過「遠銀十樂」品牌精神，陪伴客戶在人生不同階段中，找到屬於自己的理想節奏。

遠銀 遠東商銀 SOGO

延伸閱讀

2026 報稅季開跑 袋鼠金融精選回饋無上限報稅神卡

報稅倒數！北富銀推綜所稅、房屋稅繳稅優惠 刷卡繳稅最高享0.66%回饋

端午採買省荷包！悠遊付最高18%回饋 iPASS MONEY限時領50元優惠券

MaiCoin集團攜手必勝客歡慶比特幣比薩日 線上線下同步送好康

相關新聞

台新銀行員挪用客戶157萬元未通報 金管會重罰1400萬、暫停高資產業務1個月

金管會今日宣布對台新銀行發生理財專員涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，因此以違反銀行法第45條之1第1項規定、行為時「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項、第3項規定，及有礙健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定，核處1400萬元罰鍰，並要求停止受理新客戶辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理，而且因此裁罰台新銀行必須增加作業風險資本計提26億元。

交易熱！口袋證券系統出狀況 券商聲明並致歉

口袋證券26日因客戶委託金額異常放大，導致單日委託額超過臺灣證券交易所單日委託金額上限。造成投資人的不便與擔憂，口袋證券發出聲明表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。

永豐金控今日召開股東會 明年首季永豐與京城二合一

永豐金控今日召開股東會，永豐銀行與京城銀行的合併，成為會上受矚目議題。對於永豐銀行與京城銀行的二合一，永豐金控總經理朱士廷指出，為了兩家公司的合併，永豐銀與京城銀雙方有不斷的溝通，尤其對資訊系統的對接高度重視，兩家銀行制度整合亦至少每個月進行檢視，估計兩家銀行的合併，時間點會在明年第一季。距離合併還有半年的時間，朱士廷也呼籲，希望京城銀行的優秀員工都儘可能都留任，永豐銀行也積極投入文化的對接與制度的磨合。

台彩宣布 端午加碼8億元創新高

台灣彩券公司今天宣布今年端午加碼內容，加碼總獎金8億元創歷年端午加碼新高；其中「大樂透」加碼「100組100萬元」，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天，加碼天數破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；「39樂合彩」6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。今年端午加碼要跟民眾一起「粽」金接財氣、歡喜「粽」大獎。

台積電為何加碼買債？國泰投信曝散戶盲點

全球股市2026年以來屢創高，然而油價與通膨疑慮、美伊局勢未明，以及美國聯準會（Fed）降息預期下修，仍使債市波動延續，10年期美債殖利率近日在4.6%上下震盪，市場對債券投資情緒偏保守。不過，台積電（2330）月初再度代子公司TSMC Global Ltd.發布重訊，斥資總計新台幣13.7億元取得公司債，顯示在股市高檔之際，法人資金仍透過債券資產進行多元配置。

黃金存摺量縮 錢跑股市了 市場預估交易量較前波高峰大減五成

金價陷入盤整，據了解，近期黃金存摺交易量大幅量縮，市場預估較前波高峰減少約五成，除了金價橫盤以外，亦與資金前進股市大有關聯。銀行坦言股市狂熱，把錢都吸走了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。