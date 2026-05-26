永豐金證券股票禮品卡出沙盒 可銷售額度擴大到10億元

2026年國人贈禮、企業尾牙抽獎、產業行銷贈禮理想選項出爐！永豐金證券26日宣布，因應「股票禮品卡」出沙盒後獲准未來一年可銷售額度擴大到10億元，年購買額度除了個人增至300萬，企業更有8,000萬元，規劃新增3大創新企業場景模式，推動應用自親子理財、財富傳承的個人送禮，擴大至企業發送，發揮可參與台灣經濟成長果實的送禮優勢，讓「轉贈股票金」逐步走入全台生活金融。

永豐金證券股票禮品卡自2025年5月推出，累計銷售已突破新台幣1億元，帶動新開戶達成率137％，促進理財教育，優於沙盒實驗預期。據統計，今年至4月底，領取後完成投資的交割戶占比由去年的21.6%提升至56.5%，金額轉化率達95%，反映每送出100元、就有95元兌換成買股交割金、參與台灣亮眼的經濟成長。

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，這一年來，股票禮品卡不僅印證了「親友轉贈：送一份會增值的心意」獲客模式在證券業上可行，更打破了金融與生活的界線，完美將金融商品與生活需求結合一起。今年全新跨產業合作模式中的「限兌換為指定標的」，預期能成為台股權值公司的理想優先選擇。希望股票禮品卡能在民眾食衣住行育樂各類生活，從超商、百貨、書店到企業尾牙，發揮推動理財規劃教育與提升合作企業品牌形象影響力。