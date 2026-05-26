導入雙軌保險 現代財富科技投保虛擬資產專業責任與犯罪險

MaiCoin 集團旗下現代財富科技股份有限公司宣布，在全球最大的獨立保險經紀公司諾德保險經紀（Lockton）協助規劃下，完成「虛擬資產專業責任及犯罪保險」投保，並由富邦產險承保，涵蓋專業服務執行過程及內外部犯罪事件所衍生之財務風險，為台灣首家完成企業專業責任險與犯罪保險配置之虛擬資產服務提供者（VASP），再度為產業安全標準立下重要里程碑。

隨著國際監管趨勢日益明朗，歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）已將專業責任保險納入業者風險管理要求之一，國際大型交易所亦陸續導入相關保險機制。因此，MaiCoin集團率先接軌國際標準，完成專業責任險與犯罪保險配置：「專業責任險」針對業務執行過程中因疏失所衍生的賠償責任，「犯罪保險」則針對內部不法行為及特定第三人犯罪事件建立風險轉嫁機制，期能有效分散極端營運風險、提升財務韌性，並進一步強化用戶保障。

MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉表示：「我們堅信『安全與合規』是建立產業信任的基石，除了建立涵蓋事前審核、事中監控、事後審查之全方位風控體系，為超過130萬用戶提供嚴謹把關外，旗下現代財富科技股份有限公司也於2025年完成金管會洗錢防制登記，並取得ISO 27001國際資安認證，本次再進一步以更高標準自我要求，透過專業責任與犯罪險之雙軌保障，強化企業營運韌性，並完善突發事件之補償機制，展現我們持續接軌國際標準、深化風險管理體系的決心。」

諾德台灣總經理黎曉鵬表示：「諾德長期服務全球大型交易所、持牌託管機構與金融機構建構數位資產風險管理架構，在相關保險規劃上擁有豐富經驗與實績。本次在進行涵蓋內控、資安與營運流程之承保評估後，協助現代財富科技完成專業責任與犯罪保險配置，反映其風險管理制度已符合國際保險市場的承保標準。我們很高興能協助台灣領先 VASP 業者積極接軌國際機制，強化營運韌性與用戶信任，為數位資產產業建立更高安全標竿。」

富邦產險執行副總經理林國鈺亦表示：「虛擬貨幣交易平台在營運過程中，除需面對一般交易平台常見的營運風險，也須因應數位資產特有的風險型態，如熱錢包與冷錢包管理、私鑰管理、系統錯誤、駭客攻擊及內部舞弊等。透過數位資產專業責任保險與犯罪保險機制的導入，不僅可協助虛擬貨幣交易平台提升風險承擔能力，也有助於強化投資人與用戶對平台安全性的信心，促進整體數位資產市場之健全發展。隨著全球監理機構逐步加強對虛擬資產服務商（VASP）的規範，完善的保險配置亦將成為業者邁向經營成長的重要一環。」

MaiCoin 集團自2013年成立以來，始終秉持「用戶資產保護」、「合法合規」與「永續經營」之核心原則。除了旗下MaiCoin數位資產買賣平台與 MaiCoin MAX 數位資產交易所率先導入全球首創法幣資金銀行信託保管機制，並嚴格落實客戶資產與平台資產分帳保管外，亦針對數位資產錢包投保保險以強化內控管理，本次更進一步結合專業責任與犯罪險之財務防護，補強極端情境下之應變能力，完善整體治理架構，致力為台灣數位資產市場建立更具信賴基礎的營運典範。