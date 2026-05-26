交易熱！口袋證券系統出狀況 券商聲明並致歉

口袋證券26日因客戶委託金額異常放大，導致單日委託額超過臺灣證券交易所單日委託金額上限。造成投資人的不便與擔憂，口袋證券發出聲明表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。

口袋證券聲明：

一、口袋證券（證券商代號：6620）26日因客戶委託金額異常放大，導致司單日委託額超過證交所單日委託金額上限。

二、口袋證券於第一時間啟動緊急應變機制，惟上市委託於本日暫停。針對此次事件造成投資人的不便與擔憂，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。

三、針對今日受系統異常影響之客戶，口袋證券將主動聯繫並協助確認交易內容。若客戶因本次系統問題導致實質之交易損失，經查證確認後，口袋證券將以對客戶最有利之方式妥善處理，並承擔相關合理損失。

四、口袋證券將主動向主管機關呈報，公司內部亦已展開各項預防措施，以維護投資人權益。