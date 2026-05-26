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中租股東會／2026年以「穩健成長，量利質並重」為展望

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

中租控股（5871）26日舉行股東常會，會中除通過2025年度財報與盈餘分派案，也釋出對2026年營運展望。儘管去年受中國大陸景氣放緩、台灣監管政策調整及呆帳提列影響，導致全年稅後純益降至198億元、年減12%，但董事會仍決議每股配發現金股利5.8元及股票股利0.2元，合計6元股利，盈餘分配率達53.4%，展現穩定配息政策，展望2026年，將以「穩健成長，量利質並重」為股東創造長期價值。

中租指出，2025年全球經濟雖在AI應用與政策支持下維持一定韌性，但仍面臨美國貨幣政策、關稅衝突、中國大陸復甦進度與地緣政治等不確定因素影響，去年營收975.7億元、年減5%，其中台灣、大陸與東協地區營收分別年減3%、12%，東協則成長4%。

中租表示，去年營運策略以強化資產品質與風險控管為主，雖大陸與泰國市場規模略有收縮，但資產品質已有明顯改善，為重返成長目標奠定堅實基礎。台灣市場則在嚴控車貸成數與停止委外辦理原車融資業務後，資產規模仍維持韌性成長，東協各國子公司亦持續穩健擴張。

業務布局方面，中租長期以來除穩固中小企業融資核心業務外，逐步提供重車、小客車、營建機具、漁貨、微型企業、不動產、醫療設備、存貨、飛機船舶等融資業務，以及辦公室設備租賃、汽車租賃、保險經紀與油品事業等專業領域，形成多元化的利基市場組合。

綠能事業也成為中租近年重要成長動能。中租指出，目前已由節能設備融資延伸至太陽能電廠融資與投資，並布局儲能、售電及地熱等新興領域。截至2025年底，中租累積擁有約4,621座太陽能案場，總發電容量達1.6GW，太陽能案場也從台灣跨足海外，泰國自2022年起布局，現已建置約130座，越南亦承作綠能融資案件，同時也策盟綠能產業，共同投資馬來西亞、越南等地區的光電案場。

數位轉型方面，中租持續導入AI、大數據、光學字元辨識技術與雲端技術，強化智能徵審、催收管理、AI客服與行銷推廣，以提升營運效率與風控能力。旗下共享租車品牌URiDE目前全台已設逾600處服務站點、車輛逾千輛，並與停車場業者合作推動智慧停車服務。

消費金融方面，子公司仲信資融旗下「zingala銀角零卡」透過數位無卡分期與大數據分析精準行銷，會員數截至去年底已突破173萬人、合作商家超過4.7萬家，在各產業領域均有豐富的合作經驗，包括與全台第三方支付龍頭展開策略合作，為消費者提供更靈活多元的付款選擇，優化購物體驗。

在法規面上，中租指出，近年配合金管會將BNPL（先買後付）與中古車融資納入自律規範，以及《金融消費者保護法》適用範圍擴大，已調整相關行銷與營運作法，包括落實個人資料保護、設置客訴及爭議處理窗口與機制，並檢視及訂定公平合理之契約內容。未來持續依法提供分期及融資服務，以強化消費者保障，並維持客戶對中租的信賴。

展望2026年，中租將以「穩健成長、量利質並重」為核心策略，落實「在地化經營」與「利基市場開發」，並深耕海外市場，中租在大中華區與東南亞設立綿密廣泛的營運網點，2025年底計有111個城市行政區設有逾178處業務網點或行動辦公室，2026年將於中國大陸、菲律賓、印尼，各新增1處業務網點，更緊密服務客戶。

中租 股利 中國大陸

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