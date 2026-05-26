中租股東會／通過現金股利5.8元、股票股利0.2元

中租控股（5871）26日召開股東常會，會中通過2025年度盈餘分派案，每股擬配發現金股利5.8元、股票股利0.2元，合計每股配發6元股利，其中現金股利總額約99.26億元，股票股利約3.42億元，授權董事會訂定除息基準日及除權基準日。另通過長期資金募集案，將視市場狀況辦理現金增資等方式籌資，總發行股數上限不超過1.5億股。

中租去年稅後純益198.09億元，較2024年的225.85億元下滑，每股稅後純益（EPS）11.24元，主要反映地緣政治衝突與國際政策的不確定性。除盈餘分派案之外，中租表示，為因應未來業務發展需求，擬自可供分配盈餘中提撥3.42億元轉增資，預計發行3,422萬8,423股普通股，每千股無償配發20股。增資完成後，普通股股本將由17.11億股增至17.45億股。

此外，中租股東會也通過長期資金募集案，授權董事會視市場狀況，於適當時機辦理境內現金增資、發行特別股，或以現金增資發行普通股參與海外存託憑證等方式籌資，總發行股數上限不超過1.5億股，資金用途包括但不限於營運資金、長期投資及償還借款等，主要因應未來長期策略發展及營運成長需求，並考量資金募集管道國際化與多元化，保留未來彈性調度空間。