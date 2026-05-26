海綿寶寶來了 派大星2英兩鍍金精鑄銀幣登場、臺銀限量開賣

臺灣銀行自5月26日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「派大星2英兩鍍金精鑄銀幣」，每枚售價新臺幣11,088元。(本品項銀行不買回)

澳洲柏斯鑄幣局推出可愛又出色的「派大星2英兩鍍金精鑄銀幣」，致敬奇幻海底世界-比奇堡的歡樂國度。住在海底城市比奇堡海灘的海綿寶寶是蟹堡王快餐店的廚師，他的周遭圍繞著一群古怪的海洋生物–有顧客、同事、朋友和對手們，海綿寶寶常與他們一起經歷了許多瘋狂的冒險。

其中有著略大體型、大大眼睛和短小四肢的粉紅色海星—派大星，是海綿寶寶最忠實的朋友，他平常傻乎乎的舉止，偶而會穿插著意想不到的精彩瞬間，為他們共同的冒險增添了一份歡鬧。有派大星迷人的天真和海綿寶寶永不放棄的樂觀，成就了海底世界歡樂又和諧的國度。

銀幣主題面的派大星圖案和銀幣邊緣均鍍有22K玫瑰金，背景以海星圖案為主，並融入一系列趣味十足的圖案及「海綿寶寶」的官方標誌。銀幣正面鐫刻英國國王查爾斯三世側面肖像、外圈標示國王名號(KING CHARLES III)、國名(TUVALU)、面額(2 DOLLARS)、發行年份(2025年)、重量及含銀成色(2oz 9999Ag)等字樣，全球限量發行1,000枚。

銀幣直徑50.8公釐、厚度4.8公釐，採用精鑄等級工法，閃耀光澤的鏡面效果烘托出主題圖案派大星樂觀又憨萌模樣。本枚銀幣特別置放在一個象徵派大星在比基尼海灘家的展示盒內，並包裝在色彩鮮豔的外盒中。