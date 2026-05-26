快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

海綿寶寶來了 派大星2英兩鍍金精鑄銀幣登場、臺銀限量開賣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
派大星2英兩鍍金精鑄銀幣主題面。臺銀／提供
派大星2英兩鍍金精鑄銀幣主題面。臺銀／提供

臺灣銀行自5月26日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「派大星2英兩鍍金精鑄銀幣」，每枚售價新臺幣11,088元。(本品項銀行不買回)

澳洲柏斯鑄幣局推出可愛又出色的「派大星2英兩鍍金精鑄銀幣」，致敬奇幻海底世界-比奇堡的歡樂國度。住在海底城市比奇堡海灘的海綿寶寶是蟹堡王快餐店的廚師，他的周遭圍繞著一群古怪的海洋生物–有顧客、同事、朋友和對手們，海綿寶寶常與他們一起經歷了許多瘋狂的冒險。

其中有著略大體型、大大眼睛和短小四肢的粉紅色海星—派大星，是海綿寶寶最忠實的朋友，他平常傻乎乎的舉止，偶而會穿插著意想不到的精彩瞬間，為他們共同的冒險增添了一份歡鬧。有派大星迷人的天真和海綿寶寶永不放棄的樂觀，成就了海底世界歡樂又和諧的國度。

銀幣主題面的派大星圖案和銀幣邊緣均鍍有22K玫瑰金，背景以海星圖案為主，並融入一系列趣味十足的圖案及「海綿寶寶」的官方標誌。銀幣正面鐫刻英國國王查爾斯三世側面肖像、外圈標示國王名號(KING CHARLES III)、國名(TUVALU)、面額(2 DOLLARS)、發行年份(2025年)、重量及含銀成色(2oz 9999Ag)等字樣，全球限量發行1,000枚。

銀幣直徑50.8公釐、厚度4.8公釐，採用精鑄等級工法，閃耀光澤的鏡面效果烘托出主題圖案派大星樂觀又憨萌模樣。本枚銀幣特別置放在一個象徵派大星在比基尼海灘家的展示盒內，並包裝在色彩鮮豔的外盒中。

澳洲 臺銀 臺灣銀行

延伸閱讀

臺銀貴金屬RWA代幣化論壇 聚焦黃金代幣化作為資產代幣化起點

佳士得進駐亞洲40周年 4.5億台幣「傲世瑩翠」翡翠項鍊將舉槌

MaiCoin集團攜手必勝客歡慶比特幣比薩日 線上線下同步送好康

又一齣經典音樂劇首登台！深受各世代喜愛 超乎想像的《史瑞克》音樂劇

相關新聞

台彩宣布 端午加碼8億元創新高

台灣彩券公司今天宣布今年端午加碼內容，加碼總獎金8億元創歷年端午加碼新高；其中「大樂透」加碼「100組100萬元」，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天，加碼天數破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；「39樂合彩」6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。今年端午加碼要跟民眾一起「粽」金接財氣、歡喜「粽」大獎。

永豐金控今日召開股東會 明年首季永豐與京城二合一

永豐金控今日召開股東會，永豐銀行與京城銀行的合併，成為會上受矚目議題。對於永豐銀行與京城銀行的二合一，永豐金控總經理朱士廷指出，為了兩家公司的合併，永豐銀與京城銀雙方有不斷的溝通，尤其對資訊系統的對接高度重視，兩家銀行制度整合亦至少每個月進行檢視，估計兩家銀行的合併，時間點會在明年第一季。距離合併還有半年的時間，朱士廷也呼籲，希望京城銀行的優秀員工都儘可能都留任，永豐銀行也積極投入文化的對接與制度的磨合。

台積電為何加碼買債？國泰投信曝散戶盲點

全球股市2026年以來屢創高，然而油價與通膨疑慮、美伊局勢未明，以及美國聯準會（Fed）降息預期下修，仍使債市波動延續，10年期美債殖利率近日在4.6%上下震盪，市場對債券投資情緒偏保守。不過，台積電（2330）月初再度代子公司TSMC Global Ltd.發布重訊，斥資總計新台幣13.7億元取得公司債，顯示在股市高檔之際，法人資金仍透過債券資產進行多元配置。

黃金存摺量縮 錢跑股市了 市場預估交易量較前波高峰大減五成

金價陷入盤整，據了解，近期黃金存摺交易量大幅量縮，市場預估較前波高峰減少約五成，除了金價橫盤以外，亦與資金前進股市大有關聯。銀行坦言股市狂熱，把錢都吸走了。

台幣連四升 挑戰31.3

台北股匯市昨（25）日同步走強，新台幣盤中強升逾1角，接連升破31.5元與31.4元關卡，終場升幅收斂，收31.47元、升值9.8分，攀近半個月新高，連續四個交易日收紅，總成交量達26.1億美元。市場估計，昨日外資匯入力道約15億美元。

一銀搶攻企業留才商機

第一銀行搶攻企業留才商機。隨AI與科技業掀起搶才潮，企業留才策略也從加薪、發獎金，轉向「讓員工變股東」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。