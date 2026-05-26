「住院才理賠」漸不適用商業健康險 卓榮泰：請金管會一個月內研議

衛福部推動「在宅急症照護」，導致過去「商業健康險」條款規定「要住院才理賠」相對不適用，立委關切相關規範如何修正銜接。行政院長卓榮泰表示，醫療行為改變之後，過去保險給付的內容沒有辦法達成，金管會會去處理這件事，一個月內要有具體方向呈現。

卓榮泰26日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委廖偉翔質詢關切，全台有1,600萬人、超過七成買了商業健康險，條款規定「要住院才理賠」；不過衛福部推動「在宅急症照護」，鼓勵病人在家治療，如此一來不符合當時的條款規定。政府是否設法，促保險公司規則與時俱進？

廖偉翔提到，金管會2024年有改過「實支實付」的理賠規則，但是當初改的是正本理賠、損害填補，只處理「拿副本去好幾家重複領錢」的問題。現在討論「住院」跟現實嚴重脫節，至今沒有修改相關規範，近日有委員在財委會詢問，金管會說要三個月的時間盤點。

卓榮泰表示，他知道社會一直有在討論這項話題，整個醫療行為改變之後，過去保險給付的內容沒有辦法達成，所以金管會會去處理這件事。如果認為三個月太慢，他請金管會跟業者、公會趕快來談一下，在不影響保險人權利的情況下，兼顧到保險給付業者的各種平衡，來做討論。

廖偉翔說，金管會手上有現成工具，不必等到修法，金管會可以直接修正示範條款，也可以訂出一日手術、門診手術，或在宅急症照護的給付認定標準，並引導整個市場。請金管會盡速檢討現行「只有住院才賠」的調整機制，及其是否違反《金融消費者保護法》第7條公平合理原則。

廖偉翔表示，希望一方面能在示範條款之中，明訂在宅醫療、一日手術的對應認定，另一方面希望可以鼓勵讓舊保單也能批註，讓新舊保單都有路徑，可以申請保險理賠。

對於相關標準的制定，卓榮泰提到，過去衛福部說是金管會管理的，金管會說這要等衛福部先動，這個球會踢來踢去。此事涉及跨部會的業務，如果雙方意見一致，那沒有問題；如果雙方有不同意見，至少還有政委跟秘書長都可以來協助協調。保險主責單位應該是金管會，但醫療行為是衛福部。

卓榮泰說，近日金管會說研議此事需要三個月，但他認為，一個月內，應該要有一個具體的方向能夠呈現。

衛福部長石崇良補充道，衛福部提供的具體數字可以呈現，當病人改成在宅急症照護的時候，醫療費用比到醫院住院要便宜，所以對保險業者來講，應該不會有損失。