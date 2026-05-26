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永豐金控今日召開股東會 明年首季永豐與京城二合一

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控今日召開股東會 永豐與京城二合一將在明年首季。記者朱漢崙/攝影
永豐金控今日召開股東會 永豐與京城二合一將在明年首季。記者朱漢崙/攝影

永豐金控今日召開股東會，永豐銀行與京城銀行的合併，成為會上受矚目議題。對於永豐銀行與京城銀行的二合一，永豐金控總經理朱士廷指出，為了兩家公司的合併，永豐銀與京城銀雙方有不斷的溝通，尤其對資訊系統的對接高度重視，兩家銀行制度整合亦至少每個月進行檢視，估計兩家銀行的合併，時間點會在明年第一季。距離合併還有半年的時間，朱士廷也呼籲，希望京城銀行的優秀員工都儘可能都留任，永豐銀行也積極投入文化的對接與制度的磨合。

對於工會要求啟動結構性調薪，尤其是能強化獎金制度，永豐金控董事長陳思寬則回應工會的訴求指出，會檢討薪酬和獎金結構。

永豐金控股東會今日也順利完成改選，選出7席董事，其中一般董事4席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事3席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。永豐金控表示，董事會成員背景涵蓋跨國金融、數位科技、法學、公共衛生與ESG永續發展、以及財務會計等領域，具備高度的互補性與專業性，完全契合永豐金控追求獲利成長、數位轉型及落實社會責任的未來發展策略。

除了董事改選，永豐金控近期營運亦屢創佳績。2025年獲利連續第三年締造歷史新高後，2026年成長動能持續強勁。今年前四月累計自結稅後淨利大幅攀升至新台幣158.33億元，較去年同期躍增75%；累計每股稅後盈餘(EPS)達1.09元。各項核心獲利指標均創下公司成立以來的歷史同期新高。永豐金控股東會今日通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.30元（含現金股利1.10元及股票股利0.20元），其中現金股利亦創歷史新高。

永豐金指出，截至5月25日，若以還原權息後股價的總股東報酬率計算，永豐金控過去12個月累計漲幅達32.3%，表現優於金融保險指數的25.5%。此外，永豐金控深獲外資機構投資人肯定，今年以來外資持股比率增加1.27%達28.01%，回顧過去12個月，外資持股比率更逆勢成長3.42%，對比同期金融保險類股平均減少0.38%，充分展現國際資金對永豐金控長期投資價值的高度認可。

永豐金控 永豐 京城銀行

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