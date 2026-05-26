快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

駭客、舞弊風險全納保 MaiCoin 集團攜手富邦產打造防護網

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著區塊鏈技術與虛擬貨幣市場快速擴張，虛擬資產交易平台面臨的風險管理需求也日益升高。看準數位金融與虛擬資產產業發展趨勢，富邦產險近期攜手MaiCoin集團旗下現代財富科技，推出業界首見的「數位資產專業責任與犯罪保險」整合方案，協助虛擬資產服務業者建立更完整的風險防護機制。

富邦產險指出，虛擬貨幣交易平台除了面臨一般金融科技平台常見的營運風險外，還須因應數位資產特有的高度專業風險，包括熱錢包與冷錢包管理、私鑰控管、系統異常、駭客攻擊及內部舞弊等問題。此次規劃的整合型保險方案，主要涵蓋業者因提供專業服務而衍生的第三人訴訟與賠償責任，同時也將詐欺、竊盜等犯罪風險納入保障範圍。

根據方案設計內容，若平台因員工舞弊、駭客入侵盜轉資產，或外部人士竊取財產等事件，導致自有資產或受託保管的客戶資產遭受損失，保險機制皆可提供相對應保障，進一步強化平台面對犯罪與資安威脅的承受能力。

富邦產險進一步表示，由於數位資產風險具有高度跨國性與專業性，本次方案特別結合國際再保險人的核保與風險評估資源，並整合市場專業意見，希望在兼顧實務可行性與風險控管需求下，打造更符合市場需求的保險架構。

業界認為，隨著全球監理機構持續加強對虛擬資產服務商（VASP）的規範，保險機制將逐漸成為平台業者強化治理與提升市場信任的重要工具。透過完善的保險配置，不僅有助於提升平台風險承擔能力，也能增進投資人及用戶對交易安全的信心，進一步推動整體數位資產市場健全發展。

富邦產險強調，未來將持續關注金融科技與數位資產市場變化，深化保險商品設計與風險管理能力，並透過跨領域合作，提供企業客戶更具彈性與前瞻性的保險解決方案，協助台灣數位金融產業穩健接軌國際市場。

駭客 富邦 虛擬貨幣

延伸閱讀

富邦人壽、富邦產險導入AI數位化 加速保險三大流程

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

臺銀貴金屬RWA代幣化論壇 聚焦黃金代幣化作為資產代幣化起點

華南永昌證券獲准開辦 高資產財管2.0業務

相關新聞

台彩宣布 端午加碼8億元創新高

台灣彩券公司今天宣布今年端午加碼內容，加碼總獎金8億元創歷年端午加碼新高；其中「大樂透」加碼「100組100萬元」，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天，加碼天數破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；「39樂合彩」6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。今年端午加碼要跟民眾一起「粽」金接財氣、歡喜「粽」大獎。

永豐金控今日召開股東會 明年首季永豐與京城二合一

永豐金控今日召開股東會，永豐銀行與京城銀行的合併，成為會上受矚目議題。對於永豐銀行與京城銀行的二合一，永豐金控總經理朱士廷指出，為了兩家公司的合併，永豐銀與京城銀雙方有不斷的溝通，尤其對資訊系統的對接高度重視，兩家銀行制度整合亦至少每個月進行檢視，估計兩家銀行的合併，時間點會在明年第一季。距離合併還有半年的時間，朱士廷也呼籲，希望京城銀行的優秀員工都儘可能都留任，永豐銀行也積極投入文化的對接與制度的磨合。

台積電為何加碼買債？國泰投信曝散戶盲點

全球股市2026年以來屢創高，然而油價與通膨疑慮、美伊局勢未明，以及美國聯準會（Fed）降息預期下修，仍使債市波動延續，10年期美債殖利率近日在4.6%上下震盪，市場對債券投資情緒偏保守。不過，台積電（2330）月初再度代子公司TSMC Global Ltd.發布重訊，斥資總計新台幣13.7億元取得公司債，顯示在股市高檔之際，法人資金仍透過債券資產進行多元配置。

黃金存摺量縮 錢跑股市了 市場預估交易量較前波高峰大減五成

金價陷入盤整，據了解，近期黃金存摺交易量大幅量縮，市場預估較前波高峰減少約五成，除了金價橫盤以外，亦與資金前進股市大有關聯。銀行坦言股市狂熱，把錢都吸走了。

台幣連四升 挑戰31.3

台北股匯市昨（25）日同步走強，新台幣盤中強升逾1角，接連升破31.5元與31.4元關卡，終場升幅收斂，收31.47元、升值9.8分，攀近半個月新高，連續四個交易日收紅，總成交量達26.1億美元。市場估計，昨日外資匯入力道約15億美元。

一銀搶攻企業留才商機

第一銀行搶攻企業留才商機。隨AI與科技業掀起搶才潮，企業留才策略也從加薪、發獎金，轉向「讓員工變股東」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。