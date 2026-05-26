駭客、舞弊風險全納保 MaiCoin 集團攜手富邦產打造防護網

隨著區塊鏈技術與虛擬貨幣市場快速擴張，虛擬資產交易平台面臨的風險管理需求也日益升高。看準數位金融與虛擬資產產業發展趨勢，富邦產險近期攜手MaiCoin集團旗下現代財富科技，推出業界首見的「數位資產專業責任與犯罪保險」整合方案，協助虛擬資產服務業者建立更完整的風險防護機制。

富邦產險指出，虛擬貨幣交易平台除了面臨一般金融科技平台常見的營運風險外，還須因應數位資產特有的高度專業風險，包括熱錢包與冷錢包管理、私鑰控管、系統異常、駭客攻擊及內部舞弊等問題。此次規劃的整合型保險方案，主要涵蓋業者因提供專業服務而衍生的第三人訴訟與賠償責任，同時也將詐欺、竊盜等犯罪風險納入保障範圍。

根據方案設計內容，若平台因員工舞弊、駭客入侵盜轉資產，或外部人士竊取財產等事件，導致自有資產或受託保管的客戶資產遭受損失，保險機制皆可提供相對應保障，進一步強化平台面對犯罪與資安威脅的承受能力。

富邦產險進一步表示，由於數位資產風險具有高度跨國性與專業性，本次方案特別結合國際再保險人的核保與風險評估資源，並整合市場專業意見，希望在兼顧實務可行性與風險控管需求下，打造更符合市場需求的保險架構。

業界認為，隨著全球監理機構持續加強對虛擬資產服務商（VASP）的規範，保險機制將逐漸成為平台業者強化治理與提升市場信任的重要工具。透過完善的保險配置，不僅有助於提升平台風險承擔能力，也能增進投資人及用戶對交易安全的信心，進一步推動整體數位資產市場健全發展。

富邦產險強調，未來將持續關注金融科技與數位資產市場變化，深化保險商品設計與風險管理能力，並透過跨領域合作，提供企業客戶更具彈性與前瞻性的保險解決方案，協助台灣數位金融產業穩健接軌國際市場。