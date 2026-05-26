台彩宣布 端午加碼8億元創新高

台灣彩券公司今天宣布今年端午加碼內容，加碼總獎金8億元創歷年端午加碼新高；其中「大樂透」加碼「100組100萬元」，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天，加碼天數破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；「39樂合彩」6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。今年端午加碼要跟民眾一起「粽」金接財氣、歡喜「粽」大獎。

台彩表示，今年的端午加碼由「大樂透」及每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」率先開跑。「大樂透」自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日為止。

台彩統計，第5屆（113年起）以來大樂透端午、中秋加碼的「100組100萬元」活動共開出440注，有21個縣市開出加碼的100萬元獎項，財神爺幾乎是全國走透透、百萬獎項遍地開花；新北市及高雄市各開出67注並列第一，台北市及桃園市各開出57注同為第二名，第三名則為開出50注的台中市；即日起民眾就可以指名購買端午加碼各期的「大樂透」，把握可以同時對億元頭獎與百萬加碼獎的雙重中獎機會。

此外，「BINGO BINGO賓果賓果」6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」共3種玩法連續31天獎金加碼，加碼天數破紀錄！「超級獎號」單注獎金提高至1500元，「猜大小」及「猜單雙」單注獎金提高至175元；「基本玩法」快閃加碼慶端午，1~6星玩法的9個獎項6月19日至6月21日端午連假3天獎金加碼；這也是「BINGO BINGO賓果賓果」史上頭一次4種玩法都加碼。週一至週六天天都能玩的「39樂合彩」由6月22日到7月11日「二合」玩法連續18期，單注獎金從1125元提高至1500元，喜愛「39樂合彩」的民眾千萬別錯過。