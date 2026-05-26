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台彩宣布 端午加碼8億元創新高

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台彩總經理謝志宏今天揭露大樂透百組百萬加碼獎項中獎地點分布圖。記者賴昭穎／攝影
台彩總經理謝志宏今天揭露大樂透百組百萬加碼獎項中獎地點分布圖。記者賴昭穎／攝影

台灣彩券公司今天宣布今年端午加碼內容，加碼總獎金8億元創歷年端午加碼新高；其中「大樂透」加碼「100組100萬元」，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天，加碼天數破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；「39樂合彩」6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。今年端午加碼要跟民眾一起「粽」金接財氣、歡喜「粽」大獎。

台彩表示，今年的端午加碼由「大樂透」及每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」率先開跑。「大樂透」自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日為止。

台彩統計，第5屆（113年起）以來大樂透端午、中秋加碼的「100組100萬元」活動共開出440注，有21個縣市開出加碼的100萬元獎項，財神爺幾乎是全國走透透、百萬獎項遍地開花；新北市及高雄市各開出67注並列第一，台北市及桃園市各開出57注同為第二名，第三名則為開出50注的台中市；即日起民眾就可以指名購買端午加碼各期的「大樂透」，把握可以同時對億元頭獎與百萬加碼獎的雙重中獎機會。

此外，「BINGO BINGO賓果賓果」6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」共3種玩法連續31天獎金加碼，加碼天數破紀錄！「超級獎號」單注獎金提高至1500元，「猜大小」及「猜單雙」單注獎金提高至175元；「基本玩法」快閃加碼慶端午，1~6星玩法的9個獎項6月19日至6月21日端午連假3天獎金加碼；這也是「BINGO BINGO賓果賓果」史上頭一次4種玩法都加碼。週一至週六天天都能玩的「39樂合彩」由6月22日到7月11日「二合」玩法連續18期，單注獎金從1125元提高至1500元，喜愛「39樂合彩」的民眾千萬別錯過。

台彩公司總經理謝志宏今天宣布端午加碼方案。記者賴昭穎／攝影
台彩公司總經理謝志宏今天宣布端午加碼方案。記者賴昭穎／攝影

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