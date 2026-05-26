永豐金股東會／通過配發1.3元股利 明年首季永豐銀和京城銀完成合體

永豐金（2890）今舉股行東會通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.3元（含現金股利1.1元及股票股利0.2元），其中現金股利亦創歷史新高。在114年盈餘轉增資後，永豐金資本額擴增至1479.21億元。

對於股東關心的京城銀（2809）和永豐金合併及員工留任問題，永豐金總經理朱士廷表示，京城銀將於明年第一季與永豐銀行合併為一家銀行。為此，公司持續檢視內部制度，並積極與員工溝通，尤其在員工相關的教育訓練及制度說明方面。朱士廷強調，合併是兩種文化的對接，希望留住優秀的基層銀行同仁，公司已制定多項配套措施。目前距離合併約半年，相關磨合與溝通工作正積極推進中。

永豐金今股東常會，順利完成第九屆董事會改選。本屆董事會維持前屆陣容，顯示股東對現任經營團隊過去三年表現的高度肯定。永豐金控表示，本屆董事會具有專業多元、強化治理、延續穩定營運策略等三大特色，有助於公司在穩健的財務體質上，持續拓展核心業務。

永豐金控股東會今日選出7席董事，其中一般董事4席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事3席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。

永豐金2025年獲利連續第三年締造歷史新高後，2026年成長動能持續強勁。今年前四月累計自結稅後淨利大幅攀升至新台幣158.33億元，較去年同期躍增75%；累計每股稅後盈餘(EPS)達1.09元。各項核心獲利指標均創下公司成立以來的歷史同期新高。

截至5月25日，若以還原權息後股價的總股東報酬率計算，永豐金控過去12個月累計漲幅達32.3%，表現優於金融保險指數的25.5%。此外，永豐金控深獲外資機構投資人肯定，今年以來外資持股比率增加1.27%達28.01%，回顧過去12個月，外資持股比率更逆勢成長3.42%，對比同期金融保險類股平均減少0.38%，充分展現國際資金對永豐金控長期投資價值的高度認可。

面對近期的股價波動，永豐金控表示，短期的盤面波動並不會改變公司的營運節奏。公司財務體質極具韌性，今年仍將重心放在三大併購案的合併綜效，未來也將持續專注於核心業務擴張，以穩健的基本面作為長期投資價值的最堅實後盾。