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華南永昌證券獲准開辦 高資產財管2.0業務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券獲准開辦高資產財管2.0業務，專業顧問團隊結合數位科技工具，為資產逾億元的高資產客戶量身打造客製化配置，助攻家族財富穩健增長與永續傳承。華南永昌證券/提供
華南永昌證券獲准開辦高資產財管2.0業務，專業顧問團隊結合數位科技工具，為資產逾億元的高資產客戶量身打造客製化配置，助攻家族財富穩健增長與永續傳承。華南永昌證券/提供

隨著全球半導體與AI產業鏈加速更迭，台灣在國際經貿版圖扮演核心角色，帶動資產逾億元的企業主與科技新貴快速增加。為響應政府打造亞洲資產管理中心政策，華南永昌證券宣布正式取得主管機關核准開辦高資產客戶財富管理業務（財管 2.0），象徵其服務正式跨入私人銀行等級的新里程碑。　

華南永昌證券表示，在業務開辦初期，不以追求客戶數為首要目標，而是秉持「質優於量」的理念深耕核心客戶。針對資產達新台幣1億元以上的高資產族群，將整合本業核心優勢，提供全方位的資產配置方案。

首先，在核心資產方面，透過串聯全球市場的海外股票與債券，協助客戶精準掌握優質企業的成長紅利與穩健息收回報；再者，結合客製化衍生性金融商品，透過量身打造的多元結構型商品，精準滿足高資產客戶複雜的避險與資產增益需求。

在衛星配置方面，則輔以靈活且嚴謹的基金篩選機制，機動調配資產組合以追求超額回報。而針對高資產客戶最重視的跨世代傳承規劃，特別聚焦家族接班與資產傳承議題，提供專業的保險規劃與解決方案。

透過這套「核心＋衛星」的資產配置邏輯，華南永昌證券致力於為客戶打造一站式購足的金融服務體驗，協助專業投資人升級為高資產客戶，享受更寬廣且具高度隱密性的金融服務管道。

面對 AI 時代前所未見的財富創造速度與市場波動，以及後疫情時代的通膨與地緣政治挑戰，華南永昌證券強調，提供的不再只是單一交易服務，而是具備國際視野的資產保護與增值策略。財管 2.0 業務開辦後，將結合集團資源，提供更具彈性的金融工具與嚴謹的風險控管，協助台灣企業家守護辛苦打拚的江山，透過專業規劃，讓資產在全球視野下穩健增長，實現家族財富的永續傳承。

華南永昌證券作為華南金控旗下核心子公司，長期深耕台灣證券市場，未來將持續升級顧問團隊，並結合數位科技工具，致力打造頂級財富管理品牌，成為高資產客戶在守富、創富與傳富之路上最信賴的金融夥伴。

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