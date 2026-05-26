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全球金融債規模達5.3兆美元 亮眼財報與監管放寬迎利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國六大銀行2026年第1季EPS。資料來源：Factset，Bloomberg，野村投信整理
美國六大銀行2026年第1季EPS。資料來源：Factset，Bloomberg，野村投信整理

債券市場受到預期通膨升溫的影響，美債殖利率節節走高，30年期公債殖利率突破5%，面對債券價格來到低點，對於追求債息收入的投資人來說反而是不錯的進場點。

野村投信表示，金融債在企業財報持續亮眼以及未來監管措施放寬有助於提升獲利的支持下，近年來受到市場青睞，全球金融債整體規模已達5.3兆美元；包美國總統川普及台灣的護國神山台積電也是金融債的投資者，可趁近期美債殖利率在高檔時進場布局。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，美股第1季企業財報傳捷報，標普500指數成分股EPS平均年增率達27%。金融股財報也十分出色，以美國六大銀行 – 高盛、摩根大通、摩根士丹利、富國銀行、美國銀行以及花旗為例，僅富國銀行第1季每股稅後盈餘（EPS）略低於市場預估值(-2%)，其他五家均有超越市場預期的表現，六大銀行EPS平均較市場預期高出9%，顯示整體金融業獲利能力仍強。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，由於美伊和平協議至今仍未達成，油價持續位於每桶100美元以上，為通膨前景增添不確定性，儘管2026年第1季財報顯示，美國企業仍預期盈餘持續成長，整體經濟展現韌性，但在地緣政治風險、私募信用壓力及通膨不確定性影響下，信用利差預期將維持穩定。

市場亦已大致反映2026年不降息的情境，預期殖利率將呈區間震盪，當期收益成為債券投資的主要來源。現階段聚焦於優質利差並採取逢低加碼策略，外匯策略上，在睽違九年的中美峰會及市場對波灣戰爭可能達成和平協議的期待下，美元預計回歸區間整理；目前策略保留外匯避險彈性，以因應地緣政治與能源價格波動所帶來的影響。

樓克望指出，目前金融債平均價格仍低於長期平均值與票面價格，自2010年初至2025年底，16年間金融債指數面額加權平均價格為102.58，目前則是在97.48，根據過去經驗，每當金融債指數價格低於100元以下進場，持有一年、兩年與三年的報酬率分別為6.7%、14.0%與18.67%，因此，目前是金融債相當好的中長期進場時機點。

通膨 美股 金融股

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