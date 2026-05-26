台積電為何加碼買債？國泰投信曝散戶盲點

全球股市2026年以來屢創高，然而油價與通膨疑慮、美伊局勢未明，以及美國聯準會（Fed）降息預期下修，仍使債市波動延續，10年期美債殖利率近日在4.6%上下震盪，市場對債券投資情緒偏保守。不過，台積電（2330）月初再度代子公司TSMC Global Ltd.發布重訊，斥資總計新台幣13.7億元取得公司債，顯示在股市高檔之際，法人資金仍透過債券資產進行多元配置。

國泰環球策略收益債券基金預計於6月15日展開募集，經理人蔡宗岸表示，股市高漲之際，投資人更應居安思危，債券仍是資產配置中不可或缺的一環，然而「散戶常見盲點」是將債券投資直接等同於長天期美債。近期長天期美債表現承壓，但信用債並未全面轉弱，顯示市場主要反映利率風險，而非全面否定企業信用基本面。換言之，債券投資並非沒有機會，關鍵在於不應單押長天期美債，而應透過多元債券配置，分散單一資產波動。

蔡宗岸分析，美債遭到拋售，除了通膨、油價與Fed政策預期等基本面因素，也受到技術面壓力影響。不過，值得注意的是，全球債券雖因高於預期的CPI與油價上漲承壓，投資等級債與非投資等級公司債利差仍具韌性，代表企業信用面尚未明顯惡化。

蔡宗岸表示，短線觀察重點包括油價與美伊談判進展、Fed官員談話是否延續偏鷹，以及長天期美債是否持續受到財政赤字影響。在股市高檔震盪之際，大戶投資心法並非只追逐單一高報酬資產，而是透過資產配置提高「抱得住」的能力；尤其當全球政經變數升高，債券配置有助降低單一市場起伏對整體資產的影響。若希望分散股市波動、追求現金流，或已累積一定股票部位、想在高利率環境下鎖定收益來源者，現階段適合將債券納入資產配置的一環。

國泰投信表示，近期債市並非沒有機會，而是利率風險與信用風險開始分化。長天期美債受通膨、財政與供給壓力影響較大，但企業信用基本面尚未明顯惡化，信用債利差仍具韌性。因此，高利率環境下，投資人不宜只用長天期美債代表整個債市，而應透過多元債種、不同存續期間與信用層級搭配，尋找更能承受利率波動的配置方式。

國泰環球策略收益債券基金可布局成熟市場投等債、新興市場債、非投資等級債、可轉債、證券化商品五大債券資產，並透過主動存續期間管理與全球分散配置，因應不同市場情境下的債市輪動機會，該基金預計於6月15日展開募集。