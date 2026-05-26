00996A 主動 ETF 價量齊揚 四驚奇揭秘主動布局心法

主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）持續刷新新高來到15.26元，5月25日成交量更突破1.6萬張。兆豐00996A主動ETF投資團隊表示，核心優勢在於「Alpha與Beta雙軌並進」，根據該ETF最新持股策略，目前聚焦於台灣最具國際競爭力的科技核心，前三大產業分別為電子零組件、半導體與電腦週邊，合計占比達78%；主要持股精準囊括台積電（2330）、臻鼎-KY（4958）、聯發科（2454）、台光電（2383）、國巨*（2327）等AI權值龍頭。

法人分析，台股已正式進入主升段行情，兆豐00996A主動ETF由投資團隊依據市場動態與企業競爭力，進行每日即時的汰弱留強。在科技權值股穩軍心、中小股剽悍的熱絡行情中，能有效率地幫助投資人捕捉投資機會。

除了進攻犀利，兆豐（2886）00996A主動ETF在防守端同樣展現出靈活韌性。兆豐投信提醒，雖然台股連拉兩根中長紅棒，但上周五（22日）外資在台指期留倉的淨空單仍高達46,483口。對此，兆豐00996A主動ETF在產品設計上特別結合量化模型與期貨避險機制，一旦大盤在高檔面臨技術性修正或震盪，經理團隊可彈性運用期貨鎖住投資成果、降低淨值波動。

展望後市，在COMPUTEX（台北國際電腦展）有可能即將再度引爆全球 AI 浪潮前夕，兼具「主動靈活選股」與「Alpha+Beta 雙軌並進」的兆豐00996A主動ETF，是投資人多頭行情不缺席、震盪行情更從容的智選配置。