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證交所6月1日起實施 有價證券借貸相關費用收付新制

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣有價證券借貸市場發展已逾20年，自2003年6月30日臺灣證券交易所建置借券平台正式上線以來，市場制度持續優化。近年隨臺股總市值成長，可供借貸的有價證券規模同步擴大，帶動借券市場規模穩健成長。

就交易型態分析，依2025年度統計，證交所借券中心借券成交值達11.19兆元，其中，議借交易占比約98%，競價交易約2%。此一結構顯示議借交易因具備費率、期間及擔保品等條件彈性而更能滿足機構投資人操作策略，故成為主要交易模式。

為接軌國際市場實務，證交所於2025年11月3日公告調整有價證券借貸交易費用收付方式，並預計於2026年6月1日起實施。這次調整重點如下：

1.借貸交易費用收付方式：借券人尚未了結標的證券數量，採按月結算與收付；遇還券了結或提前部分還券時，議借交易，亦按月結算與收付；定價、競價交易同現行作業，於還券次一營業日完成相關費用收付。

2.按月結算借貸交易費用證交所收付時間：每月第一營業日結算後，於次一營業日收付完成。

證交所表示，在兼顧市場效率與風險控管之前提下，這次調整借貸相關費用收付方式，期能簡化議借交易還券收付作業流程、降低市場參與者及中介機構的行政負擔，以提升整體市場運作效率與發展。

證交所

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