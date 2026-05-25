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國壽大換股！砍聚陽轉抱AI 重押勤誠、鈺太市值破百億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險資金大風吹。國泰人壽5月一邊減碼成衣股聚陽實業（1477），一邊重押AI（人工智慧）供應鏈勤誠興業與鈺太科技。以25日收盤價估算，國壽持有兩檔科技股市值，合計已突破百億元，顯示壽險龍頭正加速將資金轉向AI成長股。

據證交所公告，國壽於115年3月5日至5月12日期間，透過集中市場減持聚陽2,589張，持股由1,502.7萬股降至1,243.7萬股，持股比率也從6.09%降至5.04%。以25日聚陽收盤價215.5元估算，國壽持股市值約26.8億元。

但幾乎同一時間，國壽大舉加碼科技股。5月14日公告取得勤誠638.6萬股，持股比率達5.1%；以25日收盤價1,435元計算，持股市值約91.64億元。

5月21日再公告取得鈺太280萬股，持股比率達5.09%，以25日收盤價345.5元估算，持股市值約9.67億元。

換言之，國壽目前持有勤誠與鈺太兩檔科技股市值合計約101.31億元，約為聚陽持股市值的3.8倍，資金配置方向明顯轉向AI供應鏈。

市場認為，這象徵壽險資金正進行新一波「換股操作」，將部分資金自成長穩健的傳統績優股，轉向AI伺服器、Edge AI與語音晶片等高成長科技題材。

其中，勤誠近年受惠AI伺服器需求爆發，營運快速成長；鈺太則搭上AI Edge與語音互動趨勢，高階MEMS麥克風需求升溫，成為市場熱門AI概念股。

國泰人壽則表示，相關投資皆屬「財務性投資」，依規定持股超過5%須依法公告。

國壽 聚陽 國泰人壽

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