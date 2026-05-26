台幣連四升 挑戰31.3

台股行情熱，不只民眾熱中投資，金融圈也掀起人才爭奪戰。券商指出，近年台股表現強勁、成交量放大，讓交易人才身價水漲船高，傳統券商與投信找人愈來愈困難；最大的變化是，搶人的對手不再只是同業，還包括量化交易公司、高頻交易團隊，以及可能人數僅四、五人的小型私人交易室。

2026-05-26 00:00