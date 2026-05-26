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台幣連四升 挑戰31.3
台北股匯市昨（25）日同步走強，新台幣盤中強升逾1角，接連升破31.5元與31.4元關卡，終場升幅收斂，收31.47元、升值9.8分，攀近半個月新高，連續四個交易日收紅，總成交量達26.1億美元。市場估計，昨日外資匯入力道約15億美元。
匯銀主管分析，近期市場風險偏好明顯升溫，除了美股持續創高外，輝達執行長黃仁勳及AMD執行長蘇姿丰來台釋出AI產業正向訊號，也進一步點燃市場熱情，帶動台股多頭氣勢延燒，吸引外資積極回流。
統計顯示，外資已連續三個交易日買超台股，累計買超金額達1,859億元。在資金持續匯入下，新台幣匯率同步受到支撐。匯銀人士指出，昨日外資幾乎全日維持匯入操作，而央行則透過致電壽險公司及進口商進場買匯，同時在31.4元附近關鍵價位進行調節，成功讓匯價守住31.4元價位。
昨日美元指數下跌0.21%，主要亞幣普遍走升，新台幣升幅達0.31%，成為最強亞幣；星元升值0.17%、人民幣升0.15%、日圓小幅升值0.1%，韓元則因休市未交易。
匯銀認為，若外資買超動能延續，新台幣短線不排除進一步挑戰31.3元關卡。不過，觀察央行近期操作策略，雖未刻意防守特定價位，但傾向避免匯率單日過度急升，只要升值逾1角，就會於午後進場適度調節波動。
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