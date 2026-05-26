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北富銀資產規模拚5兆元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

富邦金控（2881）昨（25）日舉行法人說明會，子公司台北富邦銀行整併日盛銀行的綜效逐漸顯現，截至3月底，資產規模達4.8兆元，北富銀指出，今年目標力拚成為「5兆元」銀行。

台北富邦銀行今年第1季稅後純益121.6億元，續創歷史新高，年增20.2%。北富銀2023年整併日盛銀的綜效逐漸顯現，包含分行家數達179家，第1季底客戶數達942萬人，整體淨收益年增23.4%，主要是因存放款規模成長與淨利差提升帶動利息淨收益年增25.2%，財管業務持續貢獻手續費收入成長，整體手續費淨收益年增27.8%，連續三年都呈現雙位數成長。北富銀指出，截至3月底，資產規模達4.8兆元，今年目標則是希望能成為「5兆元」銀行。

授信部分，整體授信餘額年增15.9%。台北富邦銀行總經理郭倍廷說明，企業授信方面，台幣授信年增13.3%，反映中小企業授信成長14.4%；外幣授信年增達33.0%。個人授信部分，房屋貸款餘額年增10.6%，主要來自非購屋房貸年成長24.9%；其他個人授信年增40.6%，反映個人信貸年成長45.4%。整年放款預估會有10%至15%的成長。

海外布局方面，富邦金控總經理韓蔚廷指出，北富銀的策略一直是跟著客戶走，日本東京分行剛開幕，預期二、三年可望開始獲利，在設點上，會挑選經濟成長率相對較高、市場相對比較穩健、量體大的經濟體。

北富銀 富邦金控 台北富邦銀行

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