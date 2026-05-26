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富邦金：對AI硬體有信心 富邦壽Q1股市績效勝大盤躍獲利主力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控總經理韓蔚廷。聯合報系資料照
富邦金控總經理韓蔚廷。聯合報系資料照

富邦金控（2881）總經理韓蔚廷昨（25）日表示，他對台灣在AI產業的競爭力，特別是台灣扮演關鍵角色的「硬體端」非常有信心，短中期來看，AI產業基本面與實質需求依然存在。但是他也提醒投資人，股票短時間漲高，需留意是否反映真實基本面。

富邦金昨日舉行法人說明會，旗下富邦人壽第1季在台股多頭行情帶動下，投資大豐收。富邦人壽第1季避險後總投資報酬率（加計FVOCI權益工具處分損益）為6.46%，優於去年同期5.41%，其中國內股票報酬率達40.18%，績效超越大盤指數，成為第1季獲利成長最大動能。

今年第1季台股加權指數持續創高，引發投資熱潮，韓蔚廷表示，市場仍然存在變數，包含能源價格居高不下、供應鏈恐斷鏈等議題，而近期美國等主要國家央行貨幣政策大多採取觀望態度，但整體來看，基本面還是相當不錯，只是後續包含物價、就業、經濟成長的受影響程度，還需要觀察。

至於台股大漲是否影響富邦人壽操作，韓蔚廷指出，未來操作策略並未改變，目前股票持股比同業略高，台股占比也比國外多。隨著股市漲多，內部會嚴格進行風險控管與機動調整，但長期將股票總部位維持在總投資資產15%左右的策略不會動搖。

富邦金控第1季稅後純益335.5億元，每股稅後純益2.4元，均居業界第一。富邦人壽第1季稅後純益151.2億元，加計FVOCI權益工具處分損益調整後獲利472.9億元，創歷史同期新高，主要由CSM（合約服務邊際）釋放、經常性正利差貢獻保險服務結果及財務結果所致。

富邦人壽表示，第1季新契約CSM為183億元，年成長29.4%。截至3月底，CSM餘額4,147億元，季增115億元或2.8%。預期今年CSM有望超過去年的620億元。

在投資組合方面，富邦人壽積極掌握台股行情，實現大量股票資本利得，第1季國內股票部位5,160億元，占比9.8%，年化報酬率高達40.18%，績效超越大盤指數，國外股票部位為2,822億元，占比5.4%，年化報酬率10.06%。國外債券部位達2兆7,275億元，占整體投資資產51.9%，以投資等級公司債及金融債為主，年化報酬率4.01%。

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