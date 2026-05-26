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金管會主委彭金隆談衝刺區域金融中心：擴大本土資管規模

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者廖珮君／綜合報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

金管會主委彭金隆表示，台灣若有意和國際對手競爭，爭取成為區域金融中心，就必須擴大本土資產管理業者的規模。

彭金隆21日接受彭博的專訪。彭金隆指出，台灣產業規模6,300億美元的投信投顧業，應善用台灣在全球科技業的主導地位，並借助本土金融集團雄厚的資本實力，迅速做大規模。

彭金隆並指出，目前台灣有八家投信的資產管理規模突破新台幣1兆元，但規模、業務範圍、國際能見度都還不夠。他說，「兆元投信，規模相對小，我們很難把台灣的投資機會，透過他們介紹出去」。

他說：「如果台灣無法培育出多家具備足夠規模的投信公司，就很難在國際上競爭，也限制了我們向全球推介台灣投資機會的能力。」目前台灣有八家投信的資產管理規模突破新台幣1兆元，但規模、業務範圍、國際能見度都還不夠。本土業者管理資產達新台幣1兆元（約320億美元）曾被視為里程碑，但與香港等金融中心的競爭對手相比，仍相形失色。香港資產管理業管理資產逾3.3兆美元。

彭金隆先前曾表示，亞資中心推動不到兩年，整體資產管理規模（AUM）已暴增8兆元，高雄專區AUM也衝上4559億元；亞資中心部分，原先設定前兩年AUM增加4兆元，但截至到今年3月底，已從32.56兆元增至40.63兆元，增加8.07兆元，等於提前翻倍達標，達標率逾200%。

依金管會規劃，亞資中心四年目標為增加14兆元、六年增加30兆元，2030年整體AUM目標上看62.56兆元，目前成長速度已「超乎預期」。

金管會 彭博 彭金隆

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