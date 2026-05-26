南山人壽推美元養老保險

區域政治風險難控，資本市場波動加劇，南山人壽針對正在累積百歲人生資產的族群提供建議，在規劃資產時，除了配置較積極表現的「前鋒」資產外，也要考慮用「後衛」資產保底與控場，防堵可能出現的損失風險，南山人壽新推出「南山人壽美好十光美元養老保險（定期給付型）」，保障十年，以美元配置加上固定利率，可作為保戶因應百歲人生的核心配置之一。

南山人壽指出，在市場難測時，需要保護資產，避免退休計畫受影響，建議用「五定心法」，即固定、穩定、確定、指定、安定，將美元固定利率養老保險，規劃為人生資產的一環，以「固定利率」為基礎將部分資產成長的速度，導入安全的軌道，在投資市場波動劇烈時，仍能穩定成長，用來規劃確定給付的退休基金，並可指定受益人，同時保障期間拉高的保障，也能作為家庭安定的力量。

南山人壽分析之前頗受好評的「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付）」投保情況，投保保戶有66%是女性，34%是男性，分析應是女性對未來財務安全有較高的焦慮感，希望尋求更確定且固定的累積方式，其中，投保保戶近73%都是50歲以上族群，這其中又有75%集中在50到69歲之間，即準退休或剛退休不久的族群，將部分資產規劃為穩健固定增長，同時間也可拉高保障，強化退休生活的財務來源，保戶躉繳保費超過10萬美元者接近20%，逾78%都是超過50歲以上族群。

南山人壽推出的養老險具有五大特點，一是採躉繳保費，有利保戶一次規劃確定的方向，二是保障十年，可在資產增長的同時，亦拉高保障，三是0到88歲都可以投保，協助保戶規劃人生各類階段需要的資金，可能是子女教育基金、留學基金、創業基金、成家基金、退休基金等，四是利率固定，給付金額確定，五是身故/完全失能保險金可指定分期定期給付，真正作到保障家人。